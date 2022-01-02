冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎　抗寒黑髮痛風者不宜

香港雖然沒有嚴寒天氣，但在細雨濛濛的冬季裡，又濕又冷更添寒意。能夠暖身的「蓮藕合桃栗子黑豆湯」是驅寒的良藥，喝上幾口，瑟縮的驅體驟然被暖流披降。蓮藕養血、合桃溫肺、栗子活血、黑豆補腎、紅棗益氣，湊合煮湯是冬季裡的養生保健湯水，有助健脾補腎。

攝影︰尹嘉蔚



蓮藕合桃栗子黑豆湯可健脾補腎。

腎氣足增抵抗力不畏寒

「冬天吃黑」意思是在寒流下宜吃黑色的食物，中醫五行學說中提及「黑色入腎」，有助補益腎臟，固腎可禦寒，增強抵抗力。無論男或女也需補腎，腎好、腎氣足，不易畏寒，不易疲勞，頭髮烏黑潤澤，面色更好。較平和的黑色食物，如黑豆、黑芝麻較適合一般大眾及非畏寒人士，而栗子、合桃也有助於強腎。

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蓮藕養血、合桃溫肺、栗子活血、黑豆補腎、紅棗益氣。

至於蓮藕有助益肺、養肺，煮熟後的蓮藕性味偏溫，可健脾、養胃、補氣、養血。煲蓮藕湯時建議勿用鐵器，以免蓮藕在烹飪過程中變黑。此外，揀煲湯的蓮藕，盡量選愈接近頭端（根部）的部分，俗稱「粉藕」，外觀看來較粗、大、硬，最宜用來燜、煮，烹調後口感鬆軟。

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蓮藕合桃栗子黑豆湯食譜

按圖了解食材的療效︰

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註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕合桃栗子黑豆湯」的食用建議︰

蓮藕合桃栗子黑豆湯有助健脾補腎，是不錯的冬季湯水，惟痛風人士要少喝或不宜飲用。

每周可飲1-2湯碗（1-2次）。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【蓮藕合桃栗子黑豆湯】（煲/Boil）



4-6人分量 1級難度 1.5小時

材料︰

蓮藕1條（約1 斤）

栗子50克

合桃30克

黑豆20克

紅棗4粒

陳皮2塊

水1500毫升

鹽適量

做法︰

1.洗淨黑豆，預先浸泡一晚。

2.洗淨蓮藕，切厚件；其他材料洗淨。

3.用大火煲滾水，加入全部材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

黑豆浸透煮湯，容易煮腍，方便消化，減腸胃脹氣。

未用到的蓮藕可浸在冷水防止變黑。