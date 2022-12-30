2022回顧｜教煮10大人氣食譜沒糖水甜品　蒜蓉佔3席冠軍估佢唔到!

送別2022，也送別了不少香港舊味道，香港仔珍寶海鮮舫沉沒了、167年歷史香港最古老糖水舖源記甜品專家、九龍城豪華餅店、北角東寶小館都不見了，還有很多很多未必會再有人提起的食肆小店無聲無息地消失，也許有天可以重遇，也許從此永別。

2022年算不上很壞、也談不上好，或者最差的日子經歷過，沒有更壞已應感恩。回顧這一年，哪些人、哪些事最令你回味？還是吃過或煮過的一碟小菜最能勾起你的回憶？



IG 10大食譜 沒有糖水甜品

01教煮IG一年365日與你分享不同食譜或入廚心得，2022年10大最受歡迎最多人瀏覽的食譜以快靚正為主，蒜蓉菜式佔3款，黑椒也兩款，糖水甜品則欠奉，與2021年截然不同，去年排第6的鹹蛋蒸肉餅，今年排12；去年第5的拍青瓜更跌出20名外。

以下10大食譜你煮過沒有？或煮，下次入廚不妨照辦煮碗，可能成為你來年一道讓人翻尋味的難忘菜式呢！

第10位：豉油雞翼

簡單但經典，雞翼無人不愛，也僅贏了「檸檬冰糖雞翼」一個馬鼻，入圍10大。

豉油雞翼食譜

雞翼食譜｜豉油雞翼懶人製法入味不用醃 雞翼嫩滑不老要這樣做？

第9位：粟米肉粒飯

現在仍然有人以「show me your love」來開粟米肉粒飯的玩笑，為這個茶記頹飯套上光環。

粟米肉粒飯食譜

【粟米肉粒飯食譜】學生最愛碟頭飯 方便易煮有營養仲可以表白？

第8位：黑椒蘑菇飯

曾是KFC的經典，有傳餐廳以火雞汁（turkey gravy）製黑椒蘑菇飯，沒有此醬汁，可用牛肉高湯代替，味道相似且帶肉香。

黑椒蘑菇飯食譜

【黑椒蘑菇飯食譜】自家製醬汁 香辣惹味送飯一流

第7位：蒜蓉粉絲蒸扇貝

獲網民熱捧的菜式，甚至大讚發明者值得攞諾貝爾獎！然而這菜式的最大魔力卻來自墊底的粉絲。綠葉的鋒芒有時也可把主角蓋過。

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

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【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味

第6位：滑蛋牛肉

10分鐘就煮好的茶記必點菜式，牛肉易韌，雞蛋易老，要兩者煮得剛好，由懂牛肉的紋理開始。

滑蛋牛肉食譜

【滑蛋牛肉食譜】茶記級炒蛋3個嫩滑秘技 牛肉沒鬆肉粉一樣軟腍

第5位：黑椒豬扒

另一款黑椒菜式，但黑椒如何更易釋出香味？原來要先以水煮黑椒碎，再拌入其他醬汁材料，效果可以有很大分別。

黑椒豬扒食譜

【黑椒豬扒食譜】軟腍入味下飯家常菜 簡單1步噴發香濃黑椒味

第4位：蒜蓉牛油煮蜆

新手必學菜式，快靚正15分鐘搞掂，毋須什麼技巧，惟獨要懂得蜆如何吐沙吐得徹底，這個鼎爺有貼士。

蒜蓉牛油煮蜆食譜

【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學 15分鐘煮出香噴噴宴客料理

3位：蒜蓉蒸茄子

茄子易變黑、易索油，如何做到色香味俱存，令人吃不停口？原來全靠最後一步，很多人都不知道。

蒜蓉蒸茄子食譜

蒜蓉蒸茄子食譜｜茄子點解叫矮瓜Eggplant？軟滑提味全靠最後1步

第2位：檸檬手撕雞

別被這個山東名物、乾隆也讚好的來頭嚇退，懶人版很簡單，用上雞髀肉又嫩又滑，配上酸酸辣辣的檸檬陳醋辣椒汁，開胃美味。

檸檬手撕雞食譜

雞食譜｜檸檬手撕雞15分鐘懶人版 酸甜開胃清新凍吃不結油貼士

第1位：薯仔粒炒牛肉碎

說實話，這道菜力壓眾食譜成冠軍，確實意外，簡單是美，原來不假，家常菜最好！

薯仔粒炒牛肉碎食譜

【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味 簡單易煮佐飯菜