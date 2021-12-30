2021十大食譜｜酸菜魚第2不敵人氣蛋糕　鯖魚勝雞煲1款蒸肉餅入圍

年尾，又到回顧點算的時候，大家都不忘盤點這一年發生過的世界大事、國家大事、香港大事、娛樂大事、樂壇大事......這麼近卻那麼遠。但作為每天要照顧自己或家人三餐，或以入廚為樂的你，大事可能只是哪些菜式可省錢省時健康又美味。2021年「01教煮」依然每天為大家示範食譜、提供入廚心得、健康飲食資訊等，而哪些食譜最能吸引你？我們也湊着這個熱鬧，回顧我們的10大食譜吧。



一日三餐煮什麼菜式都是每位「一家之煮」的大事。（conscious＠unsplash）

集思廣益，我們除了報道各大名廚、明星、營養師等推介食譜外，記者也費盡心思，分享心得、示範不同菜式、小食、甜品和湯水，在2021年裡，沒有名人明星的加持下，哪10個食譜最受歡迎最多人點擊（不計合集）？看過的可以重溫，未看過的就別再錯過了！

第10位：【白汁蘑菇意粉食譜】3種材料自製白汁 鮮香滑溜稀稠自己調校！

白汁蘑菇意粉食譜

第9位：【桑寄生蓮子蛋茶食譜】滋潤安神中式糖水 益肝腎治經痛女士恩物

桑寄生蓮子蛋茶食譜

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第8位：【麻辣雞煲食譜】25分鐘惹味菜式 勁辣程度自己話事！

麻辣雞煲食譜

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第7位：【照燒鯖魚食譜】20分鐘急凍鯖魚變佐飯上菜 簡易日式家庭料理

照燒鯖魚食譜

第6位：【鹹蛋蒸肉餅食譜】零難度家常菜！加一種食材令豬肉變滑

鹹蛋蒸肉餅食譜

第5位：【素食食譜】拍青瓜爽口涼拌夠方便 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

第4位：【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

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第3位：【黑椒牛仔骨食譜】想黑椒汁味道更突出 1個步驟不可少！

黑椒牛仔骨食譜

第2位：【酸菜魚食譜】簡易版酸菜魚30分鐘搞定！酸辣麻香程度悉隨尊便

酸菜魚食譜

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第1位：【Basque Cheesecake食譜】巴斯克芝士蛋糕最緊要燶！新手必成功