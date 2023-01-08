便秘飲食｜吃奇異果助排便綠或金好？金色維他命C多2倍1種人不宜

假如遇上便秘問題，坊間有一種說法是吃奇異果助通便，然而每日應吃多少才可增加排便機會？食用綠奇異果還是金奇異果？近日American Journal of Gastroenterology（美國消化醫學雜誌）便報道了相關的研究結果。



日吃2個奇異果助排便 效果比洋車前子更好

林口長庚胃腸肝膽科副教授李伯賢在個人平台分享一個在American Journal of Gastroenterology（美國消化醫學雜誌）發表的國際多中心的隨機研究，證實每天進食2個綠色奇異果可改善便秘問題，與進食7.5克洋車前子（Psyllium）相比，進食奇異果可每周增加1.5次以上的排便，同時減少便秘患者腹部不適感，且沒什麼副作用。李伯賢補充，綠色奇異果的纖維較多，如想改善便秘幫助排便建議吃綠色；金奇異果有豐富的維他命C，感冒時可作補充。

American Journal of Gastroenterology（美國消化醫學雜誌）報道指美國有研究證實每天進食2個綠色奇異果可改善便秘問題。（photo-AC）

綠奇異果、金奇異果各有功效 增強抵抗力降血壓

奇異果當然不止能改善便秘，還有增強抵抗力、延緩衰老、防水腫等功效。奇異果分別有綠色和黃色之分，儘管大家都是相同品種，但營養及功效略有不同。香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）曾列舉出兩者之間的分別，以維他命C分量為例，綠奇異果每100克含74.7毫克；金奇異果每100克含161.3毫克，兩者相差2.2倍。

根據世界衛生組織（WHO）建議成人每日維他命C攝取量為45毫克，吃一個約75克的綠奇異果或金奇異果已經足夠每日所需。

請按圖看綠奇異果和金奇異果營養分別 及 主要功效：

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金奇異果鉀質高 腎病患者注意食用

綠奇異果和金奇異果，兩種都合適一般人的日常食用，亦可按需要選擇食用不同顏色的奇異果，假如想幫助腸道蠕動可選綠奇異果；想增強抵抗力或排走身體多餘的鈉質可吃金奇異果。不過，腎病患者則要留意，腎功能不足，難以過濾多餘的鉀，有機會令血液含過多鉀質，可導致心律不正或心臟病。

正常人每日的鉀質攝取量約3500-4500毫克，而腎病患者視乎情況，故腎功能差者，不宜多吃奇異果，食用綠奇異果較低鉀。如有疑問，請向醫生或營養師諮詢。

若腎功能差，奇異果不宜多吃，一個起兩個止，而揀綠奇異果則較低鉀。（Pond Juprasong/Unsplash）

資料來源：Facebook@Dr.Le 李柏賢、Times Now News