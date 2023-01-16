胃癌飲食｜長期吃太鹹嗜辣易胃癌　遠離10類危險食物泡菜炸雞麵包

有人說胃癌是吃出來的癌症，經常嗜鹹、嗜辣的飲食習慣會養出胃癌。營養師提醒大家6個飲食關鍵，避免讓胃癌有機可乘。除了少鹽減辣之外，營養師指如果進食大量精緻澱粉也可能令胃癌的風險增加。



胃癌6因素 長期吃高鈉醃燻食物

胃癌是香港常見的癌症，據政府統計數字，在2019年胃癌新症有1303宗，佔香港癌症新 症總數的3.7%，排列本港常見癌症第6位。發病率隨年齡增長而上升，新症男性和女性年齡中位數分別是70歲和69歲。

引致胃癌的因素眾多，研究指感染幽門螺旋桿菌可能增加患胃癌的機會。其他風險因素包括以下︰

飲食習慣︰長期吃高鈉、醃製和燻製食物。

生活習慣︰吸煙。

健康問題︰有胃部瘜肉、曾接受胃部切除手術及患惡性貧血。

性別︰男性機會較大。

年齡︰年紀愈大，患胃癌的機會愈高，50歲後的機會更高。

家族史︰近親曾患胃癌，機會較其他人高2倍以上。

初期難察覺 腹脹黑便體重急降恐患癌

胃癌初期沒有明顯症狀，很多患者只當普通胃部不適而掉以輕心。過半胃癌患者到察覺有病接受治療時，通常已擴散到其他組織，病情已到中晚期。患胃癌的病人可能會出現以下徵狀︰持續消化不良、食慾不振、進食後腹脹不適、小腹腫脹、嘔吐，甚至吐血、體重急速下降、大便出血或大便呈黑色、貧血、疲倦、虛弱。

胃癌初期沒有明顯症狀，很多患者只當普通胃部不適，過半胃癌患者到察覺有病接受治療時，病情通常已到中晚期。（iStock）

可致胃癌危險食物 泡菜炸雞紅肉酒精

不良的飲食習慣是導致胃癌的主要原因之一，台灣營養師薛曉晶在社交平台發文指，由於韓風興起，韓國食物亦進佔世界舞台，泡菜、炸雞等美食讓人食慾大開；不過，按統計顯示，韓國的胃癌發病率居世界之首。薛曉晶續指，加工肉類、紅肉、加工食品、醃製食物、燻製食物、高脂食物及酒精，長期經常進食均可能增加患胃癌的風險。

按圖了解10類食物可增加胃癌風險︰

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薛曉晶建議平日應該多吃蔬果，減少攝取高鈉、辛辣食物，精緻澱粉如︰麵包、蛋糕也應該避免高頻率進食，以降低患癌的風險。相反，多吃水果、蔬菜、全麥、堅果等可能起到保護作用。預防胃癌有以下6項建議︰

​預防胃癌6建議 少鹽少糖減辣

1.減高鈉食物：若過度吃高鈉、高鹽食物，因鹹味會刺激胃壁，破壞胃黏膜屏障而引起黏膜炎，會增加胃癌風險。

2.減辛辣食物：辛辣食物同樣會刺激胃壁，辣椒素可能是致癌物質，導致胃黏膜損傷、加重胃炎或胃潰瘍，增加致癌風險。

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3.減精緻澱粉：大量攝取麵食、麵包、蛋糕等，限制精製穀物、高脂食品及油炸物攝取，預防胃癌。

​4.多食鮮蔬果：多吃有豐富維他命C的水果、蔬菜，提高抗炎及細胞抗氧化的能力，降低胃癌風險。

5.適當飲食頻率︰定時定量飲食，避免胃酸過度分泌，減少胃病的機會，包括消化性潰瘍。暴飲暴食會傷胃，胃黏膜反復強制擴張，導致物理性損傷，可能提高胃癌機率。

6.維持健康體重︰避免肥胖。有研究顯示，年輕時肥胖可能會增加日後患胃癌的風險。韓國一項大型研究，發現35歲時過肥的人患胃癌的風險明顯增加；日本的研究則認為20歲時已過肥的人與胃癌高死亡風險率有關聯。

薛曉晶表示，肥胖與胃癌的關聯尚未十分清楚，可能是肥胖致腹內壓升高，令胃酸倒流的頻率提高，頻繁的胃酸倒流，與上消化道炎症、潰瘍有密切關聯。故此，保持健康體重對降低胃癌也至關重要。

參考資料︰癌症網上資源中心/台灣營養師薛曉晶FB