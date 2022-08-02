食物安全｜2類食物發霉含致癌物增肝癌風險　麵包切掉霉菌可吃嗎?

夏天高溫，又熱又濕，食物發霉的機會增加，有人認為食物上少少霉菌，去掉後餘下的便可進食，從而減少食物浪費。不過，毒物專家指經常吃已發霉的食物，會增加引發腸胃病、肝病，甚至肝癌的機率，不可不捨丟掉發霉食物。



少少發霉還可吃？4類人士要當心免腹瀉

水果例如蘋果、橙，由於比較「襟擺」，而常常被放於室溫下。「放到發霉」後，如果切去霉菌仍繼續食用，小心疾病發生。台灣毒理專家招名威教授指出，水果含有機酸比例較高，在適當的狀況下，保鮮時間比蔬菜長，因有機酸能減少細菌的繁殖；可是，若水果長出霉菌，無論是何種顏色的黴菌，都建議馬上扔掉，不要再食用。4類免疫力較弱人士，特別是老人、幼童、孕婦及免疫力下降的人士更要當心，長期食用發霉食物，即使只是少少發霉，也可能造成腸胃道負擔，導致腹瀉或其他腸胃道疾病。

若水果長出霉菌，無論是何種顏色的黴菌，都建議馬上扔掉，不要再食用。（iStock）

粟米、堅果類發霉含黃麴毒素 肝癌機率遞增

粟米及堅果類包括花生、腰果、合桃等，要是發霉了可能含有黃麴霉菌，黃麴霉菌能產出一級致癌物︰黃麴毒素，若是進入了人體，就會累積在肝臟裏，並且不易排出，當累積了一定的劑量，引發肝癌的機會就更高。

按圖了解吃發霉食物的危害︰

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麵包發霉絕不能吃 菌絲遍佈滿毒素

招名威教授亦強調，當麵包發霉後，決不能再吃！要是看見麵包上有黑色或橙黃色的發霉斑點、斑塊、霉菌，這種黴菌的菌絲長，較容易遍佈了整塊麵包，即使切除發霉部分，肉眼也不能確定這些菌絲是否已經長到麵包其他地方，因此絕不能吃，必須扔掉。

看見麵包上有黑色或橙黃色的發霉斑點，這種黴菌的菌絲長，整塊麵包或已遍佈了霉菌，但肉眼卻未看見。（資料圖片）

大前提是「不要吃腐爛或發霉的食物」為基本原則，不要因減少浪費而繼續吃已長了霉菌的任何食物、飲料。招名威教授特指出，霉菌的種類繁多，而且會滋生毒素，將發霉的部分去除，不代表完全移除發霉食物中的毒素，黴菌菌絲或已遍佈開始腐爛的食物，那些是肉眼難以看到的。

參考資料︰招名威教授FB

將發霉的部分去除，不代表完全移除發霉食物中的毒素。（iStock）