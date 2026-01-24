雪櫃清潔｜長期沒清理髒如馬桶恐誘發肝癌！防食物中毒使用7守則

雪櫃清潔｜雪櫃並非萬能，冷藏的食物放太耐也會變壞發霉。雪櫃若長期凌亂不堪，不清潔、不執拾，不只影響衞生，還有機會造成食物中毒！如果常常誤吃有毒食物，會增加患肝癌的風險。



若忽略雪櫃的衛生，食物久放不吃，可引致食物腐爛發霉。（資料圖片）

食物久放不吃，或未妥善包好食物，生熟食物擺放太近等都是冷藏食物的大忌。台灣功能醫學營養師呂美寶表示雪櫃應定期清潔，否則將產生大量的細菌及黴菌，污糟程度可能和馬桶相近，大大影響食物安全，引發有毒食物，長期不改壞習慣，不只腸胃有毛病，肝臟也可能有損，嚴重可致肝癌。

台灣功能醫學營養師呂美寶表示雪櫃如果沒有定期清潔，將產生大量的細菌及黴菌，污糟程度可能和馬桶相近。（資料圖片）

雪櫃衛生7大守則

１分裝細份冷藏

若無法一次性吃完，剛煮好的食物應先分裝成細份 ，飲料或乳製品也應預先倒出或分裝，避免吃剩的食物沾到唾液而滋生細菌。

２宜用玻璃容器

建議冷藏食物，應使用玻璃容器盛載，避免因酸性或熱度溶出有害物質。也可一目瞭然，快速拿出食物，避免打開雪櫃門太耐令溫度流失。

３徹底加熱

冷藏過的食物應充分加熱，食用前將食物充分加熱至超過60℃，以確保安全。食物在室溫下擺放超過2小時不要再吃，以免感染病菌及食物中毒風險。

４用紙袋包裹蔬果

未吃的蔬果用乾淨的紙包裹，再放入密封盒才放入雪櫃，可減少水珠形成，有助吸濕，延長保存期限。

５真空包裝

水和空氣容易造成食物腐壞，使用真空包裝可保持食物新鮮。

６生熟食物要分開

要規劃生熟食物放置的區域，以避免細菌交叉感染。

食物放入雪櫃前要先包裝妥當，並且留意食用日期。（資料圖片）

７先進先出

保持「先進先出」的冷藏習慣，將快過期的食物移到最外面，並定期檢查雪櫃內有無過期食物。

雪櫃門不要常開閂 冷藏習慣「先進先出」

參考資料︰中天快點TV