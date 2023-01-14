飲食熱話｜杯麵是新年菜？日清官方揭7隱藏吉祥寓意網友當護身符?

杯麵於一般人眼裡看來都是頹食，但在宵夜等等時段，杯麵則是一個不錯的良伴。不止夠速食，口味選擇也非常多。作為杯麵界龍頭，日清早前就在官方twitter宣佈，杯麵其實是新年菜一種，不論是蝦、蛋、麵等等，皆是吉祥之物，吃完可消災解厄。雖然都是搞笑居多，但網民反應卻非常熱烈，果真吃著杯麵過年，還直言這是最實惠的新年菜。



日本人的新年是1月1日，除夕起他們會吃傳統食物賀年，包括：年越蕎麥麵、御節料理、鏡餅、雜煮等等，大家都可能從影視作品或動漫裡看過。不過，日清食品早前在twitter貼出賀年Post時就順道表示：「杯麵是年菜啊！」日清就依著杯麵的各種配料，加入一重吉祥寓意，有些聽起來十分搞笑牽強，例如：「謎肉可以寫成『無苦』，代表消除痛苦。」真是得啖笑！

簡單不過的一個杯麵，竟忽爾升上神枱，成為吉祥的年菜代表。（photo-ac）

以下就是日清為各項配料加注的意義，信不信由你。

蛋：與小孩有緣的吉祥物

蝦：長壽的象徵

麵：長生

商品名稱：包裝上隱藏着「カツ」（カップヌードル cup noodle），它的讀音與「勝つ」（勝利）相同

葱：獨特香氣能阻擋厄運

謎肉（肉粒）：なぞにく可以寫成「無苦」，代表可消除痛苦

包裝上紅白色文字：顏色看來怎麼都是好運



這碗杯麵，裡裡外外都被日清食品賦予一重吉祥意義。

成本最低新年菜

雖然日清的感覺像胡說八道，但引起網民熱烈討論，過千萬人睇過這個Post。網民笑說這是成本最低的新年菜，又留言：「我負擔得起，天天可以吃年菜！」「過年準備吃一箱，感覺就像護身符！」「我不擅長過年，也許以後就用杯麵迎接新年吧！」「原來我每天早上都在吃年菜？」「從年底開始因為生病被隔離了，從網上超市買來許多杯麵，除夕就真是吃著杯麵過年，還吃了海鮮和芝士咖喱味。」看來，這個Post是很好的營銷策略，吸引不少人去買杯麵。從今年起，只要把杯麵當作年菜，一下子就褪去了頹廢感，有種大吉大利的感覺。

有日本人看完此Post後，貼上吃杯麵和傳統過年食物鏡餅的照片。（twitter）

同場加映：杯麵沖1分鐘就食得，為何要沖3分鐘？

「杯麵要沖3分鐘！」已是國際慣例，但原來日清創辦人，人稱「即食麵之父」的安藤百福就曾講過，只要把麵條做得幼一點，根本1分鐘已可淥熟。那麼，為何日清仍要取慢不取快？一切跟消費心理學有關，日清食品公司認為3分鐘是人類面對食物時期望最高的時間，等候的3分鐘期間，人會因受到的香味、刺激，對杯麵充滿期待，胃口更大開，覺得杯麵比平日格外好吃！不過，若再將等候時間延長至4、5分鐘，人便會失去耐性，食欲也可能降低，所以3分鐘是最佳時間呢！

淥杯麵的3分鐘只是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。（日本節目截圖）

資料來源：日清twitter