打風杯麵｜最佳杯麵配搭6推介　日清創辦人揭1分鐘可泡出完美杯麵

樺加沙颱風｜3號風球現正懸掛，今晚（19日）會否改掛8號球仍是未知之素。隨住熱帶氣旋米娜遠離，另一風球樺加沙於下周初逐漸增強，天文台預測這股超強颱風，將於周三（24日）帶來10級暴風威力，8號風球應該毫無懸念打風落雨，不少人最愛待在家中煲劇，零食、杯麵掃貨不可少。淥個杯麵只要加入熱水等待3分鐘便能享受一個能夠滿足心靈和肚皮的食物。不過，每次等待的時候，會否3分鐘都嫌慢？原來真的不用3分鐘，1分鐘同樣可以做出完美的杯麵。



不用3分鐘亦可以做出完美杯麵！（iStock）

淥杯麵1分鐘已食得？

淥杯麵的黃金3分鐘，對肚餓的人來說真是太耐。不過，以後等待1分鐘已經可以享用，因為根據日清創辦人、又稱「速食麵之父」安藤百福指出，早已有1分鐘沖泡好的即食麵。他還在日本晨間節目說：「只要把麵條做得幼一點，1分鐘同樣可以做出完美的杯麵。」

「速食麵之父」安藤百福指出1分鐘亦可以做出完美杯麵！（日本節目截圖）

3分鐘杯麵最好食？

那麼為何日清公司需向大眾說淥杯麵是需要3分鐘，而不是4分鐘或5分鐘？其實一切是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。日清食品公司表示3分鐘是一個人面對食物時，期望最高的時間。在3分鐘內，受到的香味刺激與等候過程，會讓人們很期待杯麵，再加上當時已飢腸轆轆，胃口也因而大開，將杯麵食下肚後，會覺得杯麵格外好吃。打風杯麵｜日清教4款杯麵隱藏食法 加2材料自製酸辣湯、意大利風

淥杯麵的3分鐘只是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。（日本節目截圖）

不少人為了令杯麵味道昇華或進食時可以享受更多口感，會選擇加入食材於杯麵中一起沖泡。而近日一眾網民於討論區分享自己的杯麵秘密食譜，加雞蛋更是多位網友表示不能抗拒！

按圖看網民杯麵秘密食譜：

+ 8

煮即食麵貼士｜專家教煮即食麵5招乾料先煮？淥杯麵要倒轉加水！

1. 杯麵＋生蛋

是一眾網友力推的食材，沖滾水前先打隻蛋再等3分鐘。效果有如溫泉蛋，吃前拌勻，效果一流！

2. 杯麵＋牛奶

是杯麵秘密食譜排第2的食材，多數網民會在辣味杯麵加牛奶令湯底更creamy。有網民直指海鮮味加牛奶完勝日清本身的加牛奶海鮮味。

3. 杯麵＋芝士

也是網民熱愛的杯麵秘密食譜食材，而且對於煮食時間非常講究。這位網民將人氣食材生蛋和芝士一同放進杯麵。

4. 杯麵＋紫菜

百搭食材之一，相信和拉麵中的紫菜有異曲同工之妙。

杯麵煮法｜日本咚兵衛另類食法烏冬更彈牙 湯底濃郁仲快2分鐘！

5. 杯麵＋香腸

杯麵當然少不了香腸，同樣沖滾水前加入香腸或脆皮腸沖泡。

6. 杯麵＋蛋黃醬

網民表示加入蛋黃醬令味道更昇華。

【健康飲食】5大健康沙律醬簡易食譜 減肥瘦身一樣食得！

健康小貼士：

按世衞建議，成人一天所需的鈉質上限是2000毫克，即不多於一茶匙鹽分，所以進食用一個杯麵已經接近甚至超過一天所需。攝取過多鈉質易引起水腫、血壓上升，對高血壓人士尤為影響。另外，杯麵含有大量添加劑，其味精粉末亦是鈉、添加劑等主要來源，建議食用杯麵時盡量不要飲用太多湯汁，以減低吸入影響健康的成分。

