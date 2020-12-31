杯麵｜實檢38款杯麵碗麵鈉含量　公仔麻油上素最高與最低差3.6倍

即食杯麵和碗麵省時方便，更是留家抗疫的耐放食品，然而進食應該有度，否則容易攝入太多鈉質，增加患高血壓的風險。記者隨機抽檢各大超市內的即食杯麵和碗麵共14品牌38款，了解較低鈉及較低熱量的可選哪款，發現當中全部樣本，以每食用分量來計算均屬高鈉食品，當中逾4成（16款）更超出世衞建議每日鈉攝取上限2,000毫克標準。 攝影：尹嘉蔚

記者隨機抽檢各大超市內的即食杯麵和碗麵共14品牌38款，當中逾4成（16款）更超出世衞建議每日鈉攝取上限2,000毫克標準。（尹嘉蔚攝）

消委會曾公布即食杯麵和碗麵鈉含量測試結果，每個食用分量的平均鈉含量為1,900毫克，接近世衞建議每日鈉攝取上限2,000毫克標準，而每食用分量的平均熱量為380千卡。來自韓國的不倒翁辛辣杯麵其鈉含量最低，每食用分量的鈉含量為1,200毫克，即等於每日上限60%。以一整碗/杯計算，鈉含量最高的3款為「公仔碗麵」日式豬骨濃湯味（3,150毫克鈉）、「味味一品」原汁珍味牛肉麵（2,577毫克鈉）和「滿漢大餐」紅燒牛肉麵（2,244毫克鈉），進食一碗已超出世衞建議每日鈉攝取上限。

以往消委會曾測試10款即食杯麵及碗麵，發現來自韓國的不倒翁辛辣杯麵其鈉含量最低，每食用分量的鈉含量為1,200毫克，即等於每日上限60%。

鈉本身有助維持體液平衡，據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。鹽與鈉是否完全相同？鹽的化學名稱為氯化鈉，當中鈉佔40%，氯則佔60%，換言之每克食鹽含400毫克（即0.4克）鈉。

消委會曾公布鈉含量最高的3款為「公仔碗麵」日式豬骨濃湯味、「味味一品」原汁珍味牛肉麵和「滿漢大餐」紅燒牛肉麵。（資料圖片）

記者亦隨機抽檢各大超市內的即食杯麵和碗麵共14品牌38款，了解較低鈉及較低熱量的可選哪款，發現當中全部樣本均屬高鈉，樣本中最高鈉含量是「公仔」碗麵麻油上素味，每食用分量含2989毫克鈉；最低鈉含量則是「不倒翁」芝士撈碗麵，每食用分量含830毫克鈉，兩者相差3.6倍。

記者抽檢發現38樣本中最高鈉含量是「公仔」碗麵麻油上素味，每食用分量含2989毫克鈉。

熱量方面，最高卡路里為「八道」御膳炸醬碗麵，每食用分量含590千卡；最低卡是「三養」牛肉味碗麵，每食用分量有260千卡，38個樣本的平均熱量約421千卡。

請點撃以下各圖了解常見38款即食杯麵和碗麵的鈉含量及熱量，當中有沒有你常吃的牌子及口味？（排序由高至低鈉含量排列）

+ 70 + 70 + 70

人體若攝入過多鈉質可能會升高血壓，而高血壓或引致冠心病或中風。此外，體內過多鈉質未有排走的話，有機會導致液體滯留，從而導致身體浮腫問題。

同場加映：攝取過量鈉可能出現的6種症狀：（按圖）

+ 8 + 8 + 8

【鈉超標】頭痛水腫瞓得差6大警號 高鈉唔一定鹹小心5種食物！

參考資料︰

預防高血壓 — 減少攝入鹽／鈉／營養素與健康：鈉/消委會