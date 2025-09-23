打風杯麵｜日清教4款杯麵隱藏食法　加2物製酸辣湯 1款變意大利菜

颱風樺加沙｜8號球現已正式生效，隨著超強颱風樺加沙風力逐漸轉強，天文台料明天（24/9）風力將達至12級，帶來狂風大驟雨及雷暴。橫風橫雨之下，留家煲劇是不少人的選擇，超市杯麵貨架，打風前已被掃得七七八八。不過，餐餐杯麵太悶？太頹？不妨參考日清官方的杯麵隱藏食法！



打風掃貨，杯麵必是最受歡迎的三甲之列。（鄒家鳳攝）

日本TBS電視台節目《ジョブチューン》其中一集請來日清Cup Noodles公佈4種來自官方的杯麵隱藏食法，還請嘉賓即場試食。4種杯麵香港均有售：

１合味道杯麵

２咚兵衛油揚烏冬

３元祖小雞麵

４UFO炒麵



這4款曾被網友票選為必食杯麵的10大之列：UFO炒麵排第9、元祖雞麵排第7、合味道杯麵排第5、咚兵衛排第2。這些食法都非常簡單，只要加些人人家中都輕易找到的材料，旋即令杯麵錦上添花，實在太厲害了！

【杯麵】日本人票選必食泡麵top10 第一位是東京人氣麵店出品

一. 酸辣湯麵風 日清合味道杯麵

第一款是酸辣湯麵風，跟我們平時吃的香辣海鮮絕對不同。（影片截圖：TBS）

按下圖看酸辣湯麵風日清合味道杯麵做法：

材料：醋1茶匙、辣油適量

做法：泡杯麵後，加入醋與辣油拌勻，即可享用酸辣杯麵！

嘉賓試食：大讚酸辣味香噴噴。另一位嘉賓甚至說味道很正宗。

打風杯麵｜最佳杯麵配搭6推介 日清創辦人稱1分鐘可泡出完美杯麵

二. 意大利風 元祖雞麵

行意大利風的元祖雞麵，被指絕對會上癮！雖然步驟為4款麵之中最繁複，不過單是「會上癮」這一點已令人躍躍欲試。（影片截圖：TBS）

按下圖看意大利風元祖雞麵做法：

+ 1

材料：無鹽番茄汁90cc、水360cc、芝士粉適量

做法：

1 先拿起1/4個元祖雞麵備用，煲滾番茄汁和水，把3/4個麵放進鍋裡煮2分鐘。

2 上碟後灑上芝士粉。然後把剛才留起的1/4個麵餅，捏碎並加入麵中。

嘉賓試食：如此煮法可以令杯麵同時有柔軟及脆卜卜的雙重口感。普通一個杯麵，頓時升格成意大利菜。

三. 微波爐西洋風 咚兵衛烏冬

微波爐居然可以讓咚兵衛烏冬搖身一變，得出嶄新的口感？（影片截圖：TBS）

按下圖看微波爐西洋風咚兵衛烏冬做法：

+ 1

【泡杯面】為甚麼泡3分鐘？真相竟不關乎美味！附大廚煮一丁秘技

材料：牛油適量、黑椒適量

做法：

1 將烏冬、調味粉和油揚（腐皮）倒進一個耐熱的碗，加水並用保鮮住蓋好，中火加熱3分鐘。

2 再加適量的牛油和黑椒！

加熱過的烏冬比平日變得柔軟又滑溜，添加牛油和黑椒後，散發住一陣獨特的香氣。

嘉賓試食：嘉賓誇獎這個烏冬跟平日食的咚兵衛完全不一樣。真的很想試一下這個！另外的嘉賓亦表示，這種食法實在很有品嘗價值。

杯麵煮法｜日本咚兵衛另類食法烏冬更彈牙 湯底濃郁仲快2分鐘！

四. 讓人充滿罪惡感的U.F.O. 炒麵

U.F.O. 炒麵除了醬油還有蛋黃醬，本來已經夠邪惡。（影片截圖：TBS）

按下圖看讓人充滿罪惡感的U.F.O. 炒麵做法：

+ 1

材料：蛋黃醬、Wasabi適量

做法：把蛋黃醬擠到炒麵上。

官方表示要將罪惡感提升到另一個層次，蛋黃醬本來就少不了！已經不是用一包包的蛋黃醬，是一支支。另一秘密武器Wasabi，讓整體感覺變清爽！由於U.F.O. 炒麵本來就比較濃味，所以加入蛋黃醬後也不會「暄賓奪主」。

嘉賓試食：認為有Wasabi的炒麵比較好味。另一位嘉賓就說，蛋黃醬中和了Wasabi的辣味，所以吃起來不會太嗆，很香。

資料來源：TBS《ジョブチューン》