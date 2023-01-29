乳酪減肥｜日本42歲女醫生吃溫乳酪減33磅　加熱3式提升益菌活性

乳酪富含益生菌對腸胃有益，一向冷冰冰吃的乳酪，如果加熱吃，會否超出你想像？營養師卻說乳酪加熱後，仍然能將有益的乳酸菌保留，甚至更活躍及更好被吸收。在30至40℃之間，乳酸菌及其瘦菌的活性最強，有兩名日本女士靠吃「溫乳酪」成功減肥，分別剷掉15及33磅肥肉。



乳酪30-40℃ 乳酸益菌最活躍

夏天吃冰涼的乳酪是消暑降溫的享受，冬天吃乳酪卻冷得唇齒俱寒。從雪櫃取出乳酪並放在常溫下15分鐘回暖，感覺「無咁凍」之餘，也符合中醫的觀點少吃生冷免傷脾胃。不過，大杯裝的乳酪建議舀起所需食用量之後，其餘的要盡快放回雪櫃冷藏，防止每次取乳酪時因為溫度差異，令細菌伺機滋生。在雪櫃低溫的環境下，可以幫助乳酪中的乳酸菌維持數量及活性。

（photo AC）

不過，台灣營養師劉思妤解釋，適合乳酸菌的生長溫度不止在低溫環境，只要在2至53℃之間，乳酸菌也能被保留。更出乎意料是乳酸菌的最佳生長溫度在30至40℃之間，與人體的體溫接近。當落入這個溫度範圍以內，乳酸菌更為活躍，也能被人體更好地吸收，有助改善腸道微生態。

加熱乳酪3方法 提升益菌活性

但平日吃乳酪更多是涼浸浸、冷冰冰，故此若想加熱乳酪來吃，劉思妤提議3種方法。

按圖睇加熱乳酪3種方法︰

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不論用哪一種方法，都要避免溫度過高，因為當超過了53℃，乳酸菌就會死亡，並可能影響進食口感。

每天約300-400毫升 餐前餐後吃有不同效果

此外，劉思妤營養師指出，每天建議乳酪食用量是1.5至2份，一份約是210毫升，可以在任何一餐進食，或替代零食，以希臘乳酪最佳。它比一般乳酪多用了4倍牛奶，蛋白質更豐富，口感更濃稠。想體內保留較多的乳酸菌，除了加熱吃之外，在餐後吃亦是重點。但如果為減肥而吃乳酪，最好在餐前食來增加飽足感，避免在正餐時吃太多。

（尹嘉蔚攝）

溫乳酪減肥法 日本女醫生42歲那年減33磅

加熱乳酪即「溫乳酪」食法，其實並非新鮮事。早年在日本已經流行，日本女星山田花子在電視節目上曾分享，她每天早餐吃120克的「溫乳酪」，午餐與晚餐吃八分飽，戒絕零食和酒精，在一個半月減了7公斤（約15磅），同時讓她長期維持姣好的體態。另外，有媒體報導，日本女醫生日比野佐和子曾分享藉着吃「溫乳酪」，在中年42歲時成功減肥，用一年的時間，從72減到52公斤，足足甩掉15公斤（約33磅），並且長期不復胖。減重時她每日做15分鐘伸展操，一日食五餐，減少使用調味料，並在睡前2小時吃「溫乳酪」來調整腸道微生態，當乳酪加熱到38℃，其中的瘦菌及瘦菌所需的養分會極度活躍，一旦進入人體之後，會更易抑制脂肪囤積。日比野佐和子的食法是將100克乳酪放在耐熱的容器內，不用冚蓋，也不用包保鮮紙，直接用微波爐中火（500W/50P）加熱40秒，然後取出享用。

參考資料︰早安健康/HEHO/自由時報