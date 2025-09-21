早餐乳酪｜空肚食乳酪功效大減！幾時食最好？配1物整腸效果更強

早餐乳酪｜正確吃乳酪能有效吸收更多乳酸菌及加強整腸效果，不致於浪費，有助排便與有益腸道菌相的功效。首先要找對的時間吃，能攝取更多的乳酸菌量。其次，在吃乳酪時搭配最佳食材，乳酸菌將發揮最大效用。



乳酪吃錯時間 降低乳酸菌效果

日本後藤利夫醫生為乳酸菌專家，經常從事腸道健康的研究。他在東京電視台節目《主治医が見つかる診療所》中受訪時指出，市面上大多數的乳酪，平均每1毫升含有一千萬個以上的乳酸菌，如果食用時間不對，可能降低乳酸菌在體內的最佳效果。

乳酪如當早餐，在空腹時胃酸濃度高，此時吃乳酪，乳酸菌容易被胃酸破壞。（iStock）

乳酪發揮最大價值2重點

1. 食乳酪最佳時間：晚餐後

想讓乳酪中的有更多乳酸菌到達腸道，必須要在正餐後吃。如果在空腹時吃乳酪，會因要消化食物的胃酸太強，令很多乳酸菌在胃部死掉。能抵達腸道的乳酸菌可加促腸蠕動，也會與壞菌對抗，後藤醫生尤其建議在晚餐後吃乳酪，讓乳酸菌在就寢時仍然活躍，保持維護腸道健康。

台灣新光醫院營養師許為捷亦曾在媒體中指出，餐後約2小時進食乳酪為理想，此時胃酸濃度下降，更多乳酸菌可順利送進腸道之內。

有人喜歡以乳酪當早餐，不過剛起床時為空腹，胃酸濃度高，若此時吃乳酪，乳酸菌一下子就容易被胃酸破壞，無法全部抵達腸道讓菌相變好，故此空腹吃乳酪在實質上沒有創造更佳的營養價值。

2. 配水果乾一起吃

吃乳酪時宜搭配富含膳食纖維的食材，後藤醫生特別推薦天然水果乾（無額外加糖或其他添加物），乳酸菌的威力會被提升，加強活化腸道的效果。用天然水果乾相比新鮮水果更能讓乳酸菌活躍起來。因為當新鮮水果的水分蒸發掉成了果乾後，同樣的分量卻可攝取到更多的膳食纖維，舉例每100克的新鮮蘋果約有1.4克的膳食纖維，蘋果乾則大約有8.7克，所以在乳酪中加入少量水果乾，便攝取到更豐富的膳食纖維。

餐後約2小時進食乳酪為理想，此時胃酸濃度下降，更多乳酸菌可順利送進腸道之內。（尹嘉蔚攝）

在用餐後吃水果乾乳酪，如此一來就能提供餵養乳酸菌的豐富食物來源，不只乳酸菌變多，整腸的效果也會增強。

5款最低熱量原味乳酪

消委會曾建議消費者購買乳酪時宜選擇較低糖及低脂產品，原味不添加額外糖是更健康的選擇，同時也可參考鈣及蛋白質含量，選含量較高的產品，除了參考營養標籤外，也留意成分表，排序愈前，比重愈高，盡量揀牛奶成分較多的產品。記者亦親自到各大超市及食品百貨搜查，了解原味乳酪的營養價值。若關注食物熱量的人士，不妨參考以下的低熱量原味乳酪選擇。了解更多︰乳酪檢測｜35款原味希臘乳酪嚴選最低糖低卡 教揀2招點算高蛋白?

