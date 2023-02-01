地氈清潔｜日本家務達人教梳打水加1件法寶 頑固醬汁污漬速吸走
撰文：鄧穎琪
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家中總有些難以清潔的污漬，有日本節目曾在家庭主婦間進行調查，詢問她們覺得最難清潔的是什麼地方，其中一個榜上有名的是地氈。當餸汁、果汁或任何液體掉在地氈，很難抹掉又不方便清洗，日本家務專家教路，只要用梳打水加一件法寶，即可輕鬆將污漬吸走。
有時候在家吃東西，一不小心把食物汁掉在地氈上，或是把飲料倒瀉，液體就會馬上滲進去，想抹也抹不掉。但地氈又不方便拿去清洗，難道只能任污漬永遠留低？日本節目《生活小貼士》（得する人損する人）其中一集，請來節目王牌「家務A夢」（本名：松橋周太呂）來幫手，分享去除地氈污漬的貼士。
他指出，只要準備有氣梳打水，即碳酸水、氣泡水（Carbonated water），噴向地氈污垢，用刷子輕輕擦拭，再用特強吸濕力的海綿大力壓在污漬上，水與污漬會立即消失，嘉賓看罷也直呼神奇！
藏在地氈多時的污漬，何以能瞬間被分解呢？請按下列橫切面圖片睇詳細解說：
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醬汁滲地氈如何清潔？
用有氣梳打水、吸濕力特強海綿一起清潔。
地氈清潔方法如何？
先在污漬上噴有氣梳打水，梳打水可扯起醬汁油份，輕輕用刷子擦拭，再用特強吸濕力的海綿大力壓下去，海綿帶走污漬。