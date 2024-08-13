去魚鱗貼士｜免刀免刨去鱗只靠1件小廢物　乾淨不傷手如何防飛濺?

撰文：余曉彤
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刮魚鱗除了用刀用刨，毫不起眼的膠瓶蓋原來也可當作魚鱗刨！操作更簡單及安全，一片一片魚鱗盡收瓶蓋內，後續清潔處理簡單方便。
攝影：余曉彤

瓶蓋刮鱗方便安全　微細位一樣掂

蒸魚或煎魚事前均需劏魚及打鱗，眼見魚販手拿電動打鱗器，三兩下手勢魚鱗全飛，的確快手。但一般家庭用不上打鱗器，不擅用刀的人亦未能掌握用刀起鱗，難道沒有其他安全的起鱗方法？日本網民分享如何用瓶蓋起魚鱗，約1-2分鐘已將魚鱗刮乾淨，細微位置也可用瓶蓋處理。對於害怕拿刀或者不擅長用刀起鱗的新手來說，此方法的確非常方便簡單。

請按圖看瓶蓋去魚鱗示範：

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左右摩擦忌大力　防鱗屑飛濺

瓶蓋去魚鱗之所以成功是靠摩擦力，加上瓶蓋凹凸不平，更容易將魚鱗刮起，同時不刮爛魚肉。雖然方法簡單，但第一下下手時切忌太大力，不然鱗屑會四處飛濺。當數片魚鱗被刮起，餘下的即一「掃」而空。

資料來源：YouTube@Michelle‘s Bento Life

去魚鱗有什麼方法？

刀刮、魚鱗刨、瓶蓋、圓匙等。

如何用瓶蓋去魚鱗？

將瓶蓋放上魚身上，左右移動，在摩擦期間，魚鱗已刮下來。

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