劏魚貼士｜日廚師教5刀起肉腹背背腹4字訣　10分鐘輕鬆劏魚起魚柳

在街市買魚當然可由魚販代勞劏魚，但若然是購買急凍魚或需起肉做魚柳，你可會感到束手無策？原來只需謹記一個簡單口訣，自行劏魚或起肉做魚柳都可輕鬆完成，最快10分鐘劏好！



劏魚是一門易學難精的手藝，特別是起魚柳，需要手起刀落，不然魚肉變得岩岩巉巉，影響菜式賣相。劏魚的確讓人恐懼而且無從入手，不過，看過大廚示範或會為你增加信心。日本節目《教えてもらう前と後》邀請了服部營養專門學校日本料理專任教授西澤辰男示範劏魚及起魚肉，利用家用廚刀並配合起魚肉口訣「腹背背腹」，5至7刀便可將整條魚劏好及完整起肉。

西澤大廚的起魚柳口訣是「腹背背腹」。（《教えてもらう前と後》影片截圖 ）

劏魚起魚柳共需５-7刀，若是新手或需要多1-2刀用作試刀。（《教えてもらう前と後》影片截圖 ）

日本廚師教劏魚起肉 廚刀正確握法食指放邊？

西澤大廚在節目中示範劏魚起肉步驟，在劏魚前，他先教授廚刀的正確握法。一般人都會將所有手指緊握刀柄，不過西澤先生指劏魚時，中指應頂著刀刃底部，拇指跟刀面成水平，食指則放在刀背上，這才是廚刀正確握法，更易借力。

劏魚時亦有正確廚刀握法。（《教えてもらう前と後》影片截圖 ）

請按圖看日本廚師教劏魚及起魚肉步驟：

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5刀劏魚起出完美魚柳

第1刀：利用刀刃前端位置刮走魚鱗，一刀切去魚頭，清除內臟，清淨魚身。

第2刀：手掌按壓魚身定位，刀刃在魚肚側切一刀，貼着魚骨慢慢從右至左，使骨肉分離。

第3刀：將魚180度轉，刀刃在魚脊側切入，貼着魚骨慢慢使肉與中骨分開。

第4刀：將魚反轉，重複在另一邊魚脊下刀，貼着魚骨慢慢將肉與中骨分離。

第5刀：將魚180度轉，刀刃在魚肚貼着魚骨切開，沿魚腹骨切除，即成。



資料來源：《教えてもらう前と後》