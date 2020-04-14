【煲魚湯貼士】大廚教煲奶白鮮甜魚湯6招　原來一直做錯了！

奶白色的魚湯一向都深受歡迎，作為高湯亦是一個不錯的選擇。不過不少入廚新手因煲魚湯的工序麻煩、顏色不夠奶白而且略帶腥味，令人退避三舍。事實上烹煮魚湯並沒想像般困難，只要知道以下技巧也可以自家熬製一煲「靚魚湯」！

魚湯，對比用豬肉或雞肉煲的湯水，個人認為魚湯的香氣更誘人，味道更清甜。雖然魚湯的營養不及吃魚肉的高，但濃郁的湯底配飯、麵或直接飲用都仍然美味。筆者曾經認為煲魚湯非常麻煩，但基於對魚湯的喜愛及多番嘗試，漸漸掌握了熬製魚湯的心得，原來煎魚跟去湯油是重大關鍵！現集合了幾個煲魚湯貼士，加上大廚雷啟裕教授的4大秘訣，便能輕易煲出奶白無腥的魚湯。

奶白色的魚湯不管是直接飲用，或配飯、麵都非常適合。（資料圖片／莊堅毅攝）

按圖看熬製奶白無腥味魚湯6個貼士：

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雖然魚湯的味道鮮甜，但因需長時間的加熱熬煮，導致原有性質已經改變，無法提供像直接吃魚所帶來的營養。食材中的水溶性營養素如維他命C、胺基酸、嘌呤會部分進入湯中；而非水溶性的營養素如蛋白質等，湯裏的含量不足10%，90％到93%會留在食材裏，所以湯的蛋白質含量遠不及肉本身。如果想保留魚湯營養，熬煮有什麼需要注意？

不少人都以為飲用魚湯比吃魚更有營養，其實大部分營養因長時間加熱熬煮而流走。（資料圖片／李啟康攝）

按圖看熬煮魚湯注意４大事項：

雖然以下食譜的魚湯因其他食材令它的外貌並不是呈現奶白色，但仍需要以上的貼士令魚湯不腥及保留當中的營養。

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