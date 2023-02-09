牛奶冷知識︱玻璃樽vs盒裝牛奶哪種易受污染？冷藏前多1步保鮮味

相信大家都曾經聽過或親身感受過，玻璃樽裝可樂，比膠樽及罐裝好喝。原來牛奶都一樣，玻璃樽裝的風味，遠勝紙盒等其他容器，而且這個說法是絕對有根據的。上月，美國北卡羅來納州立大學（NCSU）就發佈了一項研究，去解釋「玻璃樽最能保存牛奶鮮度和風味」這個原理。



「玻璃樽鮮奶比盒裝奶好喝」這個說法，原來並非心理作用，也非無事實根據。美國NCSU為了研究不同包裝對牛奶味道的影響，就決定把牛奶放入各類材質的容器做實驗，最終得出的結論，正是「玻璃樽絕對是保存牛奶新鮮度和風味的最佳容器」。

玻璃樽絕對是保存牛奶新鮮度和風味的最佳容器。（photo-ac）

紙盒、玻璃樽、塑膠樽 不同包裝對牛奶的影響

研究團隊把牛奶放入不同類型的容器中，從而研究包裝對牛奶味道的影響，當中包括紙盒、玻璃樽、三類塑膠樽如：PET（聚對苯二甲酸乙二酯）、HDPE（高密度聚乙烯）、LDPE（低密度聚乙烯）等。研究人員把上述物料的容器全都設定為體積280毫升，裝滿經巴士德方式以攝氏77度消毒25秒的全脂奶及脫脂奶。

此外，顧及到大部分新鮮食物在光照下，都會因紫外線光使得脂質、蛋白質等氧化，令質量變差、失去鮮度和風味。因此，研究人員把牛奶樣本存放於完全黑暗及攝氏4度的低溫環境，以防止光氧化。

在陰暗環境下進行測試，能防止牛奶受到「光氧化」而變質。（photo-ac）

脫脂奶比全脂奶更易變質

研究人員在實驗的第1、5、10、15天皆有試味和進行感官評價，同時從科學角度評斷有多少揮發性化合物從包裝外滲透到牛奶中。此外，實驗10日後，團隊也邀請公眾盲試。綜合多方數據後，得出的結論是「紙盒和LDPE容器最明顯降低牛奶的新鮮度和風味。」以及「脫脂奶比全脂奶更易變質。」當中，以紙盒裝的牛奶被評為「味道過氣」「明顯有雪櫃味」「香甜味道已褪去」等；相比之下，玻璃樽則最能保存牛奶原本的味道，所受化合物污染程度亦最低。

紙盒包裝，原來會令牛奶的香甜鮮味流失。（資料圖片/鄧穎琪攝）

冷藏牛奶吸收周圍食物氣味

研究人員Mary Anne Drake表示：「牛奶是很脆弱的，比其他飲料更易受到與包裝相關的異味影響，在研究過程中，我們發現牛奶味道極易受到包裝化合物的強烈影響，甚至在冷藏環境中吸收到周圍食物的氣味。」

牛奶比其他飲料更易受包裝的異味影響。（photo-ac）

研究員建議多做1步保牛奶鮮味

不過，一般來說，市面上還是紙盒裝牛奶較玻璃樽裝多，而玻璃容器成本亦較紙容器高。研究人員就建議，你可以照買紙盒牛奶，但同時在家中添置一個專門裝牛奶的玻璃樽，每次把紙盒奶裝到玻璃樽裡保存便可。

研究人員指，把現成盒裝奶買回家後用玻璃瓶貯存，或是解決問題的其中一個方法。（photo-ac）

資料來源：《Dailymail》、ナゾロジー