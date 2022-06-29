牛奶冷知識｜純鮮奶與奶類製品大不同　營養師：100%鮮奶未必較好

牛奶好處多，自小我們便被灌輸，多飲奶就能長高、吸收更多蛋白質等等。走進超市或便利店，隨手拿起一盒屋仔形牛奶，以為只有全脂、低脂和脫脂奶分別，後來方發現原來奶類的分野還有「鮮奶」（Milk）與「奶類飲品」（Milk Beverage），到底兩者有何分別？純鮮奶一定比奶類飲品好嗎？記者就訪問了香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）。

攝影：鄧穎琪



鮮奶與奶類製品官方定義

超市裡的牛奶櫃，單是同一個品牌，產品已分成好幾款。有些講明是100%純鮮奶、有些是高鈣低脂牛奶飲品，飲起來差不多，總教人不知如何區分。原來，根據食物安全中心訂明的《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，只有100%純牛奶才可稱作奶類，請睇睇兩者定義的分別。

（1）奶類： 奶類（milk）指牛奶，並包括忌廉及離脂奶，但不包括奶粉、煉奶、再造奶、水牛奶或山羊奶。 （2）奶類飲品： 奶類飲品（milk beverage）指將流質奶脂與從奶類衍生的其他固體合成的飲品，不論其中有無食物添加劑或其他物質。

超市內有多種奶，有的是純鮮奶，有的則是奶類飲品。

超市常見品牌奶類成分比較

Kathy指出，在不同奶類飲品的營養標籤上，一般都會列明添加的成分，例如是穩定劑、奶固體、乳化劑、調味劑、奶粉、水、酸度調節劑、可可粉等。記者就去到超市實檢幾個常見品牌的奶類和奶類飲品，看看成分和營養標籤。

請按下圖睇各個常見品牌的牛奶成分：

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純鮮奶一定比奶類飲品好？

鮮奶與奶類飲品的成分分別，現在大家大致上都知道，聽起來鮮奶就比較純正及無添加，那麼鮮奶是否一定比奶類飲品好呢？Kathy就指未必，因為兩者營養價值差異在於所添加的不同成分，但每個人的營養需要都不盡相同。她說：「例如高鈣低脂奶的脂肪含量會比純鮮奶少，而因額外添加了鈣質，因此其鈣含量會比純鮮奶高。至於朱古力奶、香蕉奶、木瓜奶等，因額外添加了糖分，因此其含糖量又會比純鮮奶高。」Kathy建議大家，選購奶類時，可留意產品的成分及營養標籤上的各類營養素，選擇適合自己的純鮮奶或奶類飲品。

純鮮奶不一定比奶類飲品好，營養師建議按照自己所需要或所需營養去選擇最適合的奶類。（photo-ac）

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）是「家營營養中心」創辦人，畢業於中大食物及營養科學學士學位、港大心理輔導學碩士學位，亦是認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。（受訪者提供）