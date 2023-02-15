入廚貼士｜炒栗子快速剝殼1動作　連衣帶殼不傷手全靠「暴力」？

炒栗子的外殼與生栗子的一樣堅硬，雖說熟比生的較易掰開，但仍然費力，撕走栗子的內膜更是費神。快拆栗子，只需嘗試以下超有效方法，事前準備一個膠袋，栗子連衣帶殼盡剝，乾淨又快捷！



快拆熟栗子靠撞擊力 連衣帶殼不費力

炒栗子是秋冬的暖手包，伴隨裊裊白煙及番薯香，確實難以忽視它的存在。香甜軟糯、粒粒金黃的炒栗子均頂著堅硬的外殼，即使炒過後的外殼較軟身，但掰開時未必粒粒完整。剝炒栗子無需剝到手指痛，利用撞擊力及需時30秒即可將外殼和內膜撞開，假如本身是粒靚栗子，基本上在「撞擊」過程中栗子肉已自動出現，直接食用。

剝炒栗子並不需剝到手指痛，利用撞擊力與需時30秒即可！（資料圖片）

實行此方法，事前只需準備膠袋使可，但由於帶有撞擊力，建議預備木製或竹製砧板借力，避免意外發生。請按圖了解快拆栗子做法：

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車仔檔炒栗子最後機會 新鮮炒起甜香鬆化

每逢秋冬季節便是街邊栗子車出現的時候，現時全港流動小販牌照只餘330個，當中栗子車僅存不足20檔，在城市中相當珍貴。生炒栗子由生到熟大概炒一個小時，新鮮炒起的栗子，熱得燙手，但剝開會看到一層油光，入口甜香鬆化一試難忘。天氣漸漸回暖，栗子車亦漸漸隱居於城市中，假如大家看到栗子車不妨購買一包，再嘗試以上的「暴力」拆法。

新鮮炒起的栗子，熱得燙手，但剝開會會看到一層油光，入口甜香鬆化。（資料圖片）

資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?》