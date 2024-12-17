栗子功效｜板栗/桂林錐點揀好？補腦降血壓7好處 多1步栗子更香甜

糖炒栗子、栗子粥、栗子燜排骨...栗子的吃法多變，而且具有益氣健脾、厚補腸胃的作用，在秋冬的當造期更是入饌好時機。不少人愛吃栗子是因為其帶著獨特的香氣與甜味，烹煮過後特別香甜鬆軟，如果想提升其甜度也有一個簡單方法。



栗子營養｜桂林錐栗、板栗有什麼分別？

秋冬是吃栗子的季節，走進街市亦可發現有兩種栗子出售，有圓的亦有扁的，前者為桂林錐栗；後者為板栗。雖則兩款都是栗子，但味道上有些微分別。在烹調上，原來用不同的栗子，對提升菜式的味道也有重大影響！

市場有兩種栗子出售，左邊扁身的為板栗；右邊圓的為桂林錐栗。（余曉彤攝）

按圖看板栗及桂林錐栗的分別、適合的烹調方法及揀選靚栗子3大方法：

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板栗、桂林錐栗分別

桂林錐栗

體形：較小，形狀圓、頂部尖尖

味道：較濃、甜味較高

肉質：較粉

適合：燜煮



板栗

體形：較大，其中一邊扁平

味道：較淡，甜度不及桂林錐栗

肉質：較硬較難煮至軟爛

適合：煲湯



栗子營養｜1個步驟栗子更甜更好吃

雖然對比下桂林錐栗的甜味較高，但亦有一個小方法可以提升其甜度，只需1步及些許耐性便可。不過此方法對於帶有外殼的栗子較為有效。

按圖看1個步驟提升栗子甜度：

提升栗子甜度做法

1. 用密實袋把栗子袋好。

2. 將栗子放入保鮮格冷藏1-2日，便可提升甜度。

*冷藏栗子前不用清洗，否則會加速變壞。

栗子營養｜7大好處

栗子又視為「乾果之王」，因為其營養豐富更是養生保健的高手，根據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。除此之外，栗子還有什麼營養呢？

按圖了解栗子7個好處：

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栗子功效

栗子功效1：穩定血壓

栗子含多項礦物質，當中鉀含量是蘋果4倍，有助促進血液排出多餘的鈉，穩定血壓。

栗子功效2：美白抗氧化

栗子含豐富的維他命C，可改善膚質，抑制黑色素形成助皮膚美白，有抗氧化作用。

栗子功效3：補腦

栗子內含脂溶性維他命B雜，有促進腦內的蛋白質代謝，改善大腦功能。

栗子功效4：降低壞膽固醇水平

栗子含有單元不飽和脂肪酸，包括油酸，有助降低壞膽固醇的水平、降血壓、預防心血管疾病。

栗子功效5：為身體補充能量

栗子內含大量澱粉，為身體提供能量，有助增強神經系統功能。

栗子功效6：令骨骼強壯

栗子富含礦物質銅，每100克約有0.5毫克的銅，佔成年人日常建議攝取量的25%。

栗子功效7：改善腸道健康

栗子每100克便有5.1克食用纖維，可保持腸道健康及減少便秘的機會。

（GettyImages／視覺中國）

栗子澱粉=薯仔2.4倍 日食幾多無礙瘦身？3類人慎食

每100克的栗子澱粉含量約28克，是薯仔的2.4倍，所以建議如果是減肥人士一日約吃5-8粒，是沒有太大影響減肥效果；但若吃得多，則有反效果。同時因為澱粉高及相對難消化，糖尿病患者、產婦及便秘者不宜多吃栗子。由於新鮮栗子容易變質，變質後的栗子吃後會引起中毒，因此栗子變質後是不能食用。 不論是生或熟的栗子都需要細嚼慢嚥，才達到更好的補益作用。

資料參考：Humanitas University／Nutrition Advance