長壽飲食｜研究證每日1-2杯紅茶死亡風險降13%　忌這樣喝增心負擔

《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）2022年8月刊載研究結果，指出每日喝1-2杯紅茶有益健康，可能讓人更長壽。



研究由美國國家癌症研究所流行病學專家井上彩博士領導，針對英國近50萬名年齡介於40-69歲的人進行研究，了解飲紅茶對死亡率的影響。

《內科醫學年鑑》研究指每日喝1-2杯紅茶有益健康。（Unsplash）

紅茶抗氧化合物 抗炎降心臟病風險

調查包括茶的種類、喝的頻率和有否添加糖或牛奶等。研究追蹤長達約11年，發現50萬名對象有85%的人平時常常喝茶，而當中89%是喝紅茶，研究發現由於紅茶含多酚、黃酮類、兒茶素等抗氧化合物，有助於細胞抗氧、緩解發炎、降低心臟病等作用。使喝紅茶與降低死亡風險產生關聯，和不喝紅茶的人比較，每天至少喝2杯紅茶的死亡風險下降9-13%。即使在考量其他因素，包括性別、健康狀況、飲酒、喝咖啡、添加糖或牛奶等，結果仍然不變。

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3類人不宜喝太多茶

不過，喝紅茶雖對身體好，但專家建議要適可而止，有3類人包括容易失眠、經期時及餵哺母乳的女性不宜喝太多紅茶。因為紅茶含咖啡因，難以入睡的人不宜喝。紅茶含鞣酸，會妨礙人體對鐵的吸收，經期時少喝。紅茶較可能會抑制乳腺分泌，造成乳汁不足，影響餵哺。

紅茶含鞣酸，會妨礙人體對鐵的吸收，經期時少喝。（iStock）

此外，吞藥丸勿用茶送，茶鹼可能與藥結合引起嘔吐、心悸等或抵銷藥效。最後，喝酒後不宜飲茶，茶可能令中樞神經興奮，較易加重心、腎負擔。

參考資料︰Annals of Internal Medicine/自由時報