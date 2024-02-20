失眠飲食｜百合茶/枸杞菊花寧心安神　中醫推3款泡茶8食物助入眠

失眠、睡眠質素差，是不少都市人的通病，不論是什麼因素，失眠總叫人難受，特別是經常性失眠還可能導致肥胖、焦慮及抑鬱等。台灣中醫診所分享了3款助眠的簡單茶飲。此外，有助安神的食材可以減輕緊張及焦慮。



在抗疫期間，許多人還出現了心理健康問題，這也會影響睡眠。（Unsplash）

怎樣才算失眠？

缺乏足夠的睡眠，容易導致精神不濟。不少人深宵時分仍未睡，亦有些人想睡卻徹夜難眠，輾轉反側。中醫稱失眠為「不寐」，遠在二千年前的古醫書已有記述，睡眠的時間或深度不足，多夢、寐而不酣，時寐時醒，醒後不能再寐或徹夜不寐亦是失眠的症狀。假如你在上床後需要30分鐘以上才能入睡、半夜醒來的總時間達30分鐘或以上、比預計起床時間更早醒，超過30分鐘再無法入睡，這些都是失眠的狀況。

台灣中醫診所分享了3款助眠的簡單茶飲，減輕緊張及焦慮。（Unsplash）

中醫3款簡單泡茶 助清心安神解鬱

失眠的因素眾多，包括心理因素，例如過度焦慮、擔憂、不安、抑鬱、壓力過大等；亦可能是生活模式改變、環境因素及生理因素等。中醫調理失眠會利用簡單的茶飲或食療來緩和難以入寐的情況，台灣翰醫堂中醫診所在社交平台上分享了3款助眠的茶飲有益於安神、解鬱，供大家參考。

按圖看3款助眠茶飲的材料、做法和功效：

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1.百合茶

2.枸杞菊花茶

3.龍眼冰糖茶

以上3款茶飲的做法也是加入600-1000毫升的熱水沖泡，焗茶5分鐘後飲用，建議在晚飯後喝。



8種安神食物 有助寧心除煩

長期失眠容易傷肝，有些食物或中藥材在安神、寧心方面有一定的作用，最常用到的是蓮子，它有養心安神、益腎固精的作用。另外，茯神有寧心安神之功，專用於心神不安、驚悸、健忘等。以下8種食物供大家參考，可以煮湯、焗茶，緩和心緒不寧。

蓮子，以湖南湘蓮最為有名，是中國三大蓮子之一。（資料圖片）

按圖了解有助安神的8種食物︰

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8種有助安眠食物，包括蓮子、百合、圓肉、茯神、蘋果、麥冬、蜜棗、腰果。若是失眠嚴重的人士，建議向中醫師查詢。

參考資料︰翰醫堂中醫診所 / 康健 / BBC

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