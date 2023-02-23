缺雞蛋｜日台英美鬧蛋荒冇蛋食心慌？蛋白質替換法1隻蛋=1杯豆漿

繼美、英、新西蘭鬧蛋荒要居民限購蛋；日、台近日也現蛋荒，香港超市的蛋量影響卻不太大，除非要搶廿蚊特價日本蛋，香港暫無蛋荒憂慮。雞蛋除了好味又易烹調，補充蛋白質也靠它；不過，只有雞蛋才提供豐富的蛋白質嗎？營養師教你蛋白質替補方法。



日、台、美、英鬧蛋荒

日本爆禽流感需撲殺近1500萬隻雞，加上飼料價高漲，雞蛋批發價飆升。部分商家如「丸龜製麵」停售部分雞蛋商品；「白色戀人」因缺蛋白，需減產停網售。台灣蛋價亦高漲，農委會主委陳吉仲解釋，自去年冬天禽流感襲全球，台灣產蛋的雞來自美國等地，當美國爆發禽流感，台灣也遭殃，連帶影響雞蛋供應，望日後增加進口雞種，保後續供應充足。英國同樣缺蛋，居民暫時只能限購2盒。

多地爆禽流感，撲殺雞隻，市場缺蛋供應。（Unsplash）

香港雞蛋市場穩定

觀察香港市場，雞蛋供應未見太大變化，據漁農署資料顯示，2月23日經政府批發市場的雞蛋供應量有388 萬隻，約佔市場供應五成。美國啡蛋（中）批發價$1.01/隻，內地啡蛋(中) 批發價$0.92/隻。到零售價見消委會網上價格一覽通顯示，舉例德青源大裝雞蛋$3.37/隻、滋味日本櫻花雞蛋$3.99/隻、日本新紀元白蛋$3.29/隻（每日價格浮動數字僅供參考）。亦有街坊表示香港早前都缺日本蛋，近日才有貨返。據報香港人去年已吃掉4億隻日本蛋，足以撐起整個日本蛋出口市場。

代替雞蛋食乜好？

營養師程涵宇於社交平台上分享，如果買不到、吃不到雞蛋不緊要，如靠雞蛋來補充蛋白質，除了吃雞蛋之外，也可吃豆類、魚、海鮮類、肉類都可以。

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豆類：低脂、低熱量，豆乾、傳統豆腐含較多鈣。

魚、海鮮類：含EPA、DHA，有助降低體內血脂。

肉類：含人體必需胺基酸、維他命B12，雞去皮會更低脂及健康。

以雞蛋有一份蛋白質（7克）來計算，1隻雞蛋約等於1杯豆漿、3湯匙枝豆、半盒豆腐、1.3塊豆乾、3隻蝦、6隻大蜆、8隻蠔仔、30克雞胸肉、35克豬或牛肉（1/2手掌心大）。依這個蛋白質食物順序，可選較低脂的來代替。雞胸肉｜減肥增肌低脂高蛋白又嫌嚡烚烚！雞胸軟嫩6方法浸鹽水？

50種常吃食物蛋白質含量

你每天需要多少蛋白質來維持均衡營養？要吸收多少蛋白質才符合高蛋白飲食條件？ 註冊營養師劉子欣（Celia）表示要清楚自己每天蛋白質所需，先要了解自己的身高體重指數（BMI）。BMI介乎18.5至22.9之間，以每公斤體重需要0.8至1克蛋白質去推算每日所需，譬如一位女士有50公斤（約110磅），每日需要40至50克蛋白質。若講求高蛋白質飲食，每日需攝取65至75克蛋白質，以每公斤體重需要1.3至1.5克蛋白質來計算。

BMI不在18.5至22.9之間，如何知道需要多少蛋白質？看文章︰【蛋白質】每天要吃幾多這樣計！50種常吃食物蛋白質含量一文看清

BMI計算公式︰ BMI = 體重（公斤） / （身高 x 身高）（米）



了解日常食物中的蛋白質含量︰

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蛋荒2023發生什麼事？ 自去年冬天禽流感襲全球，美、英、新西蘭、日、台撲殺雞，導致市場缺蛋。 香港人2022年吃了幾多日本蛋？ 近4億隻。

參考資料︰程涵宇營養師FB