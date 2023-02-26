2022世界最多美食地方、最美味菜餚清單　日咖喱奪金中國菜位列11

旅遊指南網站Taste Atlas公佈2022年Taste Atlas大獎（taste atlas AWARDS 2022）兩大排行榜，分別是「世界50大最多美食地方」及「世界50大最美味菜餚」。意大利菜衝榜首，中國菜跌出十大。日本咖喱登冠，中國湯包獲殿軍。



旅遊指南網站Taste Atlas發佈兩個有趣的排行榜，這個排名的調查方式雖沒有明確說明標準，Taste Atlas 也承認每年也收到各國用戶的投訴；不過，對於喜歡四處旅遊尋覓各地美食的人或者有參考價值。

世界50大最多美食地方 World's Best Cuisines

在「世界50大最多美食地方」排行榜中，意大利榮登冠軍，該國馳名世界的美食包括意粉、意大利飯、薄餅、Tiramisu等，以意粉為例，不只是美食界的翹楚，也是「世界語言」成為不少人的療癒食物。相關文章︰網絡熱話｜煮意粉無名火起險炸廚房！正確煮意麵7個錦囊好味安全

意大利人最引以為傲的代表食物，意大利麵一定榜上有名。（資料圖片/鄧倩螢攝）

除了意大利麵，亦有不少人鍾情Tiramisu，經典的Tiramisu由Mascarpone cheese（意式軟芝士）、淡忌廉、馬沙拉酒（marsala wine），或者加雞蛋製成。食譜輾轉流傳各地，慢慢衍生多個版本，例如是懶人版的Tiramisu，將材料拌勻只用了5分鐘時間。正宗意大利Tiramisu擁護者也許不喜歡這個懶人版，甚至覺得它丟失經典Tiramisu的靈魂。不過，簡易5分鐘已能成就出美味的甜品，對甜品新手或廚房懶人來說是不錯的代替。

5分鐘Tiramisu（詹郭敏攝）

影片示範︰【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品 免蛋免魚膠4步完成

攪︰將「Tiramisu芝士」Mascarpone加煉奶攪拌；

浸︰用咖啡略浸手指餅提升風味；

倒︰手指餅作餅底，將Mascarpone倒在手指餅上；

雪︰冷凍（freeze）3小時完成。享用前撒可可粉更具美感。

下圖看完整食譜︰

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第二、三名也是歐洲菜，分別是希臘及西班牙。希臘菜以地中海飲食馳名，橄欖油、乳酪、海鮮等以天然甜鮮見稱；西班牙菜恰好相反，感覺較豪邁濃味，西班牙海鮮飯、煎蛋餅、Churros朱古力醬油炸鬼、黑毛豬火腿等令味蕾綻放。至於，中國菜剛跌到十名之外，排名第十一。

按圖睇「世界50大最多美食地方」排行榜︰

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1.意大利

2.希臘

3.西班牙

4.日本

9.法國

11.中國

19.南韓

29.英國

45.台灣



世界50大最美味菜餚 Best Traditional Food in the World

Taste Atlas同時公佈「世界50大最美味菜餚」，日本咖喱摘金，中國湯包及鍋貼，以小食姿態佔領第四、第五晉身五強。頭十名位置以葷菜居多，烤肉菜式霸佔三席，咖喱兩席、海鮮兩席。

按圖睇「世界50大最美味菜餚」排行榜︰

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1.日本咖喱 Karē

4.中國湯包Tangbao

5.中國鍋貼 Guotie



相關食譜︰日式咖喱野菜飯帶飯不走樣 30分鐘簡單高營養注滿正能量

日式咖喱野菜飯（馮嘉雯攝）

下圖看食譜︰

資料來源︰Taste Atlas Best Cuisines/Taste Atlas Best Traditional Food/NewSphere