【消委會】薯片薯條全部樣本含致癌物附名單　油炸3貼士健康啲

消委會就薯片及零食等中的「丙烯酰胺」進行測試，在77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食樣本中，有70款含有可致癌物質丙烯酰胺。在我們日常飲食中不難發現丙烯酰胺的存在，問題是它在食物中的含量高低更值得關注。令人驚訝的是丙烯酰胺高的食品似乎有一種「套路」，經高溫烹調，含碳水化合物的食物屬高危一族。

全部薯片及薯條樣本均檢出可致癌物丙烯酰胺。（消委會圖片）

消委會共測試了29款預先包裝的薯片和薯條、13款蝦片和蝦條、12款粟米脆片和粟米條、7款蔬菜脆片、3款藜麥片、3款番薯和甘薯類脆片。在薯片及薯條樣本中，全部檢出丙烯酰胺，含量介乎每公斤12微克至2,614微克，最高與最低相差近216倍，而平均丙烯酰胺含量在眾零食樣本中稱王，其中近30%更超出歐盟法規的基準水平。Aeon旗下品牌的Topvalu Best Price Potato Chip Salt Flavor的丙烯酰胺含量最高，每公斤含2,614微克丙烯酰胺，比基準水平超出近2.5倍。位列第二及三依次為威斯比香辣味薯片及日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片。

下圖是「丙烯酰胺含量最高3名」的薯片樣本︰

以下9款薯片的丙烯酰胺含量高於歐盟基準水平（750微克/公斤）︰

+ 5 + 4 + 3

另外10款購自餐廳的即食薯條、薯格及薯餅，丙烯酰胺含量由每公斤38微克至964微克不等，相差約24倍。其中3款樣本超出基準水平，頭三名依次為Five Guys的大包裝炸薯條，宜家家居的香脆薯格和意粉屋的星星薯餅。整體而言，預先包裝的薯片及薯條比即食的含較高丙烯酰胺平均含量。

下圖是「丙烯酰胺含量最高3名」的即食薯條/薯塊的樣本︰

消委會指丙烯酰胺廣泛用於工業用途，被國際癌症研究機構IARC歸類為「可能令人類致癌」 (第2A組)，表示對動物具有致癌性，會產生神經系統毒性作用，並且會損害生殖能力和影響發育，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。由於，丙烯酰胺是基因致癌物質，也較難訂定安全攝入量。不過，消委會建議本港可參照歐盟做法，設定丙烯酰胺含量基準水平。

頭3位高丙烯酰胺含量的香脆零食，包括薯片、現炸現食藉薯條/薯塊及番薯片。（消委會提供）

2002年瑞典國家食物局首次發現經高溫處理含碳水化合物的食物，即油炸及烤焗的烹調方法（一般攝氏120度以上），主要通過褐化反應（Maillard reaction）會產生丙烯酰胺。以往香港食安中心曾經檢測市售的馬鈴薯製品（薯片、薯條）、脆片（米餅、蝦片、粟米條及芋頭片等）、餅乾和芋頭製品，發現它們的丙烯酰胺含量也較高。經高溫處理的薯仔及芋頭食品，丙烯酰胺含量更是「高中之高」。

除了炸薯仔之外，炸芋頭食品也潛伏高丙烯酰胺含量問題。（VCG）

香港專業教育學院（柴灣分校）應用科學系曾進行油炸芋頭的研究，要減少芋頭食品中的丙烯酰胺，其中的溫度、時間及烹調前處理（走油）均有影響。研究利用170℃（中火）和190℃（大火）炸芋頭（2 x 2x 5）厘米，並以不同時間一分鐘、兩分半鐘（一般走油所需時間）、五分鐘（炸至全熟所需時間）烹調。另外，將芋頭切成塊狀生炸，及以凍水沖洗芋頭表面的澱粉，然後瀝乾水分，再沾一層薄粉漿（水及粟米粉的比例為1：1）生炸作比較。

按圖了解研究結果，及如何智慧地烹煮芋頭食品降低丙烯酰胺量：

在日常飲食中減低食物的丙烯酰胺含量會較明智，大量進食油炸、氣炸及烤焗食物，可能會增加患癌風險。

按圖有3個提議在日常烹調中減少產生丙烯酰胺︰

消委會在今次測試亦包括零食中的脂肪含量及鈉含量，當中55款預先包裝零食樣本屬高脂，預先包裝薯片及薯條類繼丙烯酰胺含量奪冠之後，在脂肪含量問題上再下一城。至於「即炸即吃」的樣本總脂肪平均含量是每100克有15.2克，同屬高脂食物。結果顯示，預先包裝的薯條及薯片樣本總脂肪平均含量約30.5克，比非預先包裝樣本高1倍，攝取過多脂肪恐會增加患心血管病的機會。

按圖了解超高脂薯片、整體評分最低薯片及最高評分的零食樣本︰

其次，蝦片、蝦條、粟米脆片、栗米條及藜麥片的丙烯酰胺及總脂肪含量相對較低，但它們的平均鈉含量較高，其中1款稱來源地為馬來西亞的蝦條，若進食一整包（105克），會攝入1,386毫克鈉，達每天攝取上限近7成。飲食中過量攝取鈉質，有可能增加患上高血壓風險。