移民英國｜師傅換鎖1星期$940！港媽自學家居維修1招睇清費用評價

香港生活方便，無論自己煮飯，抑或外出用膳都非常方便，就算家中的電器爐具壞了，只需打個電話，便有師傅上門維修。不過，移居了外國的港人，不但需要重新適應生活，很多事情亦要親力親為。經營「Moon媽在英生活」頻道的Youtuber Moon媽，2年前決定與家人移民英國，究竟如何由以往的「無飯主婦」，一下子成為家務、煮飯、照顧家庭集於一身的「模範主婦」？



在港有傭人打理家務 英國煮飯維修一腳踢

「以前住在旺角，下樓吃飯真是太方便了！反而到英國之後，9成時間都是自己煮。」一句說話已經道出Moon媽來到英國最大的改變。她笑說，在香港生活有聘請傭人協助處理家務，基本上，下班回家後可以舒舒服服享受家庭樂。不過，移居英國後，既要下廚煮飯、照顧丈夫Max和女兒的日常生活，平日又要拍攝短片放上Youtube，分享一家在英生活，生活可算忙碌得很。Moon媽坦言起初都難適應，唯有多上網學習煮飯等生活技能，「在香港時很少會親自下廚，幸好英國生活比起香港悠閒得多，所以有很多時間可以慢慢研究。」

Moon媽（右）表示，移居英國之後，外出用餐的機會變少，只會在節日時才會一家人出外慶祝。（圖片來源：Moon媽在英生活@Facebook專頁）

維修門鎖100英鎊 師傅失約冇交代

任何東西用久了，難免會出現折舊，特別是家庭電器，以往在香港，只要打個電話，第二天就有師傅上門維修。不過Moon媽表示，在英國凡事都要親力親為，就算是維修家庭電器，都是她與Max「一腳踢」。

「在當地找師傅上門維修，要花很長時間，當地人師傅回覆慢，甚至試過約好上門維修，到約定日子卻等了一整天都沒出現，電話也沒回覆，責任感欠奉。」

加上當地工資貴，簡單至換門鎖等維修，費用可高達100鎊（約港幣$940），而且要花數天至一星期，所以Moon表示平日的小維修，寧願想辦法自己做。

Moon指，英國維修工人的工資普遍較貴，就算是簡單的維修，都可以收費近百鎊。（圖片來源：istock）

不求人 上網自學維修暖爐

既然在英國難找師傅維修，Moon媽把心一橫，與Max上網自學維修技巧。她說：「網上有不少人會分享維修小技巧，只要按指示一步步去做，基本上都可以處理大部分家居維修問題。」之前家中的暖爐壞了，Moon媽和Max決定自己維修，上Youtube尋找維修的方法，後來他們發現維修的方法意外地簡單，亦令他們更有信心去處理其他家居問題。

Moon媽表示，英國大部分電器的維修小技巧都可以在Youtube上找到。（Youtube截圖）

冷熱水合流成暖水 改裝難度高

不過，家居問題層出不窮，仍有部分維修需要由專業師傅處理，「英國住宅的冷熱水，入屋後一般都不會合流成暖水，原先計劃自己進行改裝，但後來發現難度太高，決定找維修師傅協助。」廚房水龍頭，亦想更換成活動式水龍頭，不過英國住宅採用的是金屬水管，要先用電鋸鋸開，再燒焊接駁，也必須找師傅幫忙。

英國大多數的住宅都採用冷熱水分流，如果要改裝成合流的話，就要維修技工的協助。（資料圖片）

幸好近年移英港人愈來愈多，懂得裝修的師傅也愈來愈多，Moon媽說：「就算現在要找師傅，都會找香港人做，同聲同氣嘛！」雖然遇到那次維修師傅失約事件十分「激氣」，但Moon媽表示，當地仍有不少有責任感，且技術了得的維修師傅，不能以偏概全。

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家居維修app找師傅 費用評價一目了然

想找有經驗且有責任感的維修師傅，除了靠口碑、詢問鄰居意見外，原來英國亦有手機應用程式，可協助住客聯絡維修技工。Moon媽表示，當地有Taskrabbit等手機app，只要簡單表明要維修的地方，就可獲分配附近的專屬技工上門維修，而且價錢、評價一目了然，完成之後亦可以評分，令上門維修更方便快捷。

按圖看英國維修技工手機應用程式

Moon媽建議移民前先學裝修

回想起2年前，Moon媽表示當初的決定十分倉促，與Max只考慮三天便決定帶同女兒一同舉家移民。生活環境與香港完全不同，Moon坦言對決定不後悔，不過承認準備不足，她建議有意移民的港人，可先花時間參加裝修課程，學習基本的維修概念和技巧，可有助盡快適應新生活。

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