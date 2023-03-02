食物安全｜Zespri奇異果台灣檢出禁用農藥　連皮吃有益4步洗乾淨

台灣食藥署3月1日公布，Zespri奇異果被檢出禁用農藥「依芬寧」，全批逾20公噸全數退運，未有流入市面。如果會連皮吃奇異果，為安全起見，必須留意徹底清洗的方法。



台檢出禁用農藥 約2萬公斤遭銷毀

重達22,017公斤由意大利進口的Zespri奇異果，被台灣食藥署（報驗受理日期︰1月29日）檢出在當地禁用在奇異果上的農藥「依芬寧」，全數已遭退運或銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是過去半年來首見的違規狀況，殺蟲劑依芬寧在台雖屬可以使用的農藥，但僅限用在小麥、竹筍、米等20個農作物，不包括奇異果，因此不應在奇異果上驗出。該署表示會針對涉事進口商從意大利進口的奇異果再加強抽查，並提高比率由20%至50%，是次不及格產品沒有流入市面。

台灣食藥署檢出由意大利進口當地的Zespri奇異果有禁用農藥「依芬寧」。（尹嘉蔚攝）

香港8個蔬果樣本驗出除害劑超標

另一方面，據香港食物安全中心資料，中心於2月28日公布本港一月份食物安全報告，結果顯示約2900個完成檢測的食物樣本中，除了2個芒果樣本、1個木瓜樣本、1個芥蘭樣本及1個西洋菜樣本，一共8個不及格樣本驗出除害劑殘餘含量超標，其餘樣本全部通過檢測，整體及格率為99.7%。中心指已跟進以上不及格樣本，包括通知涉事商戶、指令停售相關問題食物、追查問題食物來源等，當中未提及進口香港的奇異果有農藥/除害劑殘餘超標問題。

奇異果可連皮吃高營養 4步徹底清洗

不少人對是否應該吃奇異果皮一直有爭議，農藥/除害劑若殘餘在果皮上，加上不徹底清洗，吃果皮可能引致潛在健康風險。不想批走奇異果皮，就要加強清潔。毛鬙鬙的奇異果如何徹底脫毛、沖洗變乾淨？

奇異果皮可以進食，將奇異果切成片狀，配少許蜂蜜一起吃是新西蘭人的方式。（尹嘉蔚攝）

按圖睇如何為奇異果脫毛︰

帶皮奇異果易入口 揀扁身切片吃

不過，連皮吃奇異果可能會刺激部分人的口腔，引起微小刺痛感，這是由於奇異果皮含草酸鈣晶體，加上水果中的酸，引起不快的食用感。想連皮吃奇異果，建議揀扁身的奇異果，因為它比圓身的較甜；盡量揀尺寸較細的奇異果，因果皮較嫩；選軟硬適中的，因太硬的味道生澀；太軟的過熟，去毛時容易刮爛。最後建議切片吃，每片0.3-0.5毫米易於入口，記緊一定要徹底清洗奇異果，去除果皮上任何污垢、細菌或殺蟲劑才進食。

參考資料︰台灣食藥署/食安中心