奇異果連皮食維他命E增34%助卵巢排毒　簡單4步徹底脫毛5招更好味

奇異果功效｜奇異果外皮毛茸茸，你試過連皮吃嗎？果皮或是廚餘一部分，但營養師卻常建議水果連皮吃，果皮比果肉含更多營養，奇異果便是其中之一。如何幫奇異果脫毛才會更易入口？連皮吃有哪些更大好處？

攝影︰尹嘉蔚



奇異果功效｜連皮吃營養更高 脫毛4部曲乾淨晒

不少人喜歡吃奇異果，但是否應該吃奇異果皮存在一些爭議，它本身如蘋果皮一樣可以進食，不過毛鬙鬙的感覺吃來有點彆扭。奇異果之鄉紐西蘭，當地人吃奇異果連果皮一起吃原來是常態，假如十分不習慣，可以將奇異果切成片狀配少許蜂蜜一起吃，又或者打成果蓉，做成果醬或沙冰。

奇異果皮一樣可以進食，將奇異果切成片狀，配少許蜂蜜一起吃是紐西蘭人的方式。

按圖睇如何為奇異果脫毛︰

奇異果脫毛步驟：

1 把奇異果用水徹底沖洗。

2 用蔬菜刷擦法或用匙羹刮去絨毛，建議由上向下刮，較易用力。

3 用乾淨毛巾或廚房紙抹乾即可。



奇異果功效｜連皮吃纖維多一半 維他命E增34%

奇異果皮的營養價值在於高纖維、葉酸和維他命E，高纖維飲食與降低患心臟病、癌症和糖尿病的風險有關；葉酸對細胞正常運作十分重要；維他命E具抗氧化特性，助預防自由基損傷細胞。與只吃奇異果肉相比，連奇異果皮一起吃可增加50%的纖維、32%的葉酸和34%的維他命E攝取，同時可吸收更多抗氧化物，例如是維他命C、黃酮類化合物。

吃奇異果建議揀扁身奇異果，因為它生長時較近樹幹會比圓身的較甜。

奇異果功效｜帶皮奇異果易入口5招 揀扁身的切片吃

不過，連皮吃奇異果會較刺激部分人的口腔，會引起微小刺痛感，這是由於奇異果皮含草酸鈣晶體，加上水果中的酸，引起不快的食用感。如想連皮吃奇異果，並且盡量做到好吃易入口，建議：

1 揀扁身的奇異果，因為它生長時較近樹幹會比圓身的較甜。

2 揀尺寸較細的奇異果，因果皮較嫩。

3 選軟硬適中的奇異果，因太硬的味道生澀；太軟的過熟，去毛時容易刮爛。

4 要切片吃，每片0.3-0.5毫米便易於入口。

5 緊記徹底清洗奇異果，去除果皮上任何污垢、細菌或殺蟲劑。



按圖睇連皮食奇異果更易入口貼士︰

+ 1

奇異果功效｜改善消化助卵巢排毒8大好處

奇異果益處甚多，有助減膽固醇、降高血壓等，台灣恩主公醫院高銘鴻醫生在社交平台指出，奇異果可助卵巢排毒，綠色奇異果每100克含53千卡；金奇異果約60千卡，在常見的水果中都算是較低，而對奇異果過敏或有腎臟問題的人不宜進食奇異果。

按圖了解奇異果8項好處︰

+ 4

1.減膽固醇

2.降高血壓

3.提高免疫力

4.減少便秘

5.改善消化

6.助鐵吸收

7.助卵巢排毒

最後，大家喜歡如何吃奇異果？連皮切塊吃、剖半拿湯匙挖，抑或是其他方法？

大家喜歡如何吃奇異果？連皮切塊吃、剖半拿湯匙挖，抑或是其他方法？（尹嘉蔚攝）

參考資料︰Healthline / 高銘鴻醫師FB