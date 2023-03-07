食物微型｜蘿蔔變滑雪場、椰菜花變泡泡浴　田中達也迷你療癒世界

煮飯做餸，切菜割肉，烹調愛好者樂此不疲；想爽快填飽肚的人可能認為處理食材麻煩又鎖碎，愈煮可能愈覺悶，一位世界知名的微型創作家，普通食材經過他的巧手巧思後變得不平凡，甚至叫人回心微笑。



擁370萬粉絲的「微型之神」

別號日本「微型之神」、來自日本的微型創作家田中達也（Tatsuya Tanaka），是一位80後的創作者，他原本是廣告公司的藝術總監，從2011年開始創作各式各樣的微型攝影作品，每一項都讓人驚艷，令人讚嘆不絕。除了在辦過微型展覽展出作品，田中亦會將作品分享到個人的IG及twitter上與眾同好。他的IG已經有近370萬粉絲，twitter亦有逾60萬位跟隨者。

以下是田中達也先生的部分精彩作品（截圖自 田中先生IG）︰

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田中擅長以食物、生活雜物為靈感，加上利用自己收藏的微型玩偶，創造出各式各樣熟悉的生活場景，例如是刨蘿蔔變滑雪場、金菇變衝力射球、椰菜花變泡泡浴、三文魚變田徑場……別人覺得是不起眼的東西，對他來說卻是有趣的創作養分。仔細看他每項作品，盡見他的巧思，細節注重，使得栩栩如生、活龍活現。同時，透過精湛的拍攝技巧塑造出一個個趣味十足的「迷你療癒世界」。田中今年上半年將在日本富山、三重、福島再度舉辦微型作品展。