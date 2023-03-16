入廚貼士｜搋完免治肉雙手油淋淋溫水洗無效？用1調味料搓手去油

用手搋完免治肉，整隻手油淋淋，用溫熱水也洗不乾淨。日媒推薦用白砂糖來搓手去油脂，很快便回復乾爽。



搋完免治肉 勿急於沖水洗手

你會否用手搋免治肉？抑或用工具幫你？很多人實在喜歡用手搋肉碎，尤其做肉餅、漢堡扒等，還喜歡「撻肉」，撻走空氣令肉餅更實。不過，搋完免治肉之後，整隻手油淋淋，光用熱水、番梘很難去油。日媒生活網站有一個方法推薦給大家。

（圖片︰photo AC）

方法是不妨用白砂糖來搓手、洗手，可以在短時間內去除油膩。

（圖片︰Hint-Pot）

用白砂糖搓手去油 去清黏滑油膩

平常大家的做法，可能用大概洗澡的水溫約溫熱水40℃來洗手；然而，去除已在手上凝凍了的油脂，其實用高於40℃至60℃的水才有效。但是，大家勿在高溫下洗手，很可能灼傷皮膚的。此外，熱水會連皮膚所必需的皮脂膜也洗走，雙手便會容易乾裂。

反而，嘗試用一茶匙白砂糖放在手掌上，雙手互相搓揉約10秒，然後用自來水或溫水沖洗乾淨。洗淨後，雙手感覺更清爽，沒有殘留黏滑的油膩感。下次大家用手搋完免治肉後，不妨參考用白砂糖來搓手、洗手。

（圖片︰Hint-Pot）