消委會檢測｜雪耳9成樣本點點綠樓上含除害劑　附安全浸菌耳方法

木耳、白背木耳、雪耳乾貨，浸泡後便可以炒菜、煲湯、煮糖水簡單方便。乾身的菌耳務必清洗乾淨，因最近消委會抽查木耳、白背木耳、雪耳樣本，發現全部樣本中有4成含除害劑，雪耳樣本更有9成驗出除害劑。然而，浸洗菌耳非愈浸便愈好，可能會惹出病菌致食物中毒。



雪耳9成樣本驗出除害劑

消委會於2022年8月至9月，從市面搜集了10款黑木耳、9 款白背木耳，以及 9 款雪耳樣本，每包售價介乎$12-$99，而每100克的售價則由$7.9-$130.3不等。黑木耳（華潤堂特選黑木耳）和白背木耳（老上環白背木耳）樣本中，每100克售價最低的樣本，其除害劑、金屬污染物測試及總評均獲 4.5至5分，反映價格相宜的產品亦可以有好品質。

消委會在市面抽查28款木耳、白背木耳、雪耳乾貨，有4成驗出含除害劑。（消委會提供）

按圖睇每100克售$20以下、總評5星、不含除害劑樣本︰

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值得關注是逾4成樣本即12 款被驗出含至少1種除害劑，其中8款雪耳樣本（盞記、官燕棧、樓上、珍殿、東方紅、價真棧、點點綠、仁御堂）、2款黑木耳樣本（位元堂、大地の作）和2款白背木耳樣本（光大、余仁生）分別檢出至少1 種除害劑殘餘和金屬污染物（總砷、鎘、鉻、鉛、總汞），但檢出量不多，均低於香港《食物內除害劑殘餘規例》為新鮮食用真菌所訂的限量，加上每次食用耳菌類產品的分量有限，整體的食用風險不大，消費者不用過於擔心。消委會亦敦促業界對菌耳產品恆常進行測試，確保產品的除害劑殘餘量符合相關規例，保障消費者的健康。同時，建議消費者食用和選購菌耳類食品時，宜向有信譽的商店購買，切勿採摘野生菇菌食用。

按圖睇被驗出含除害劑的木耳、白背木耳、雪耳樣本︰

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部分廠商回應

消委會接獲部分廠商回應，包括「御品皇」、「大棧」、「菁雲」、「樓上」，經銷商表示其產品的重金屬和除害劑符合香港法例及要求。至於，「點點綠」有機銀耳被驗出含4種除害劑殘餘，包括阿維菌素B1a、啶蟲脒、吡蟲啉及炔蟎特。「點點綠」的總經銷商表示收到消委會的報告後立即和有關供應商跟進，惟是次化驗的批次早於去年沽清已無存貨，未能查證；另一方面，已委託第三方化驗所化驗最新一批銀耳，沒有檢出阿維菌素，並會向消委會提交化驗結果。

浸菌耳室溫最多2小時防中毒

農藥除害劑在浸洗食材後，大部分可被去除，然而乾貨菌耳的浸泡時間不宜過長，一般不超過2小時，其間需換乾淨水浸泡。如果預料浸泡時間多於2小時，宜放入雪櫃中浸泡。如果發現浸泡後的菌耳表面有黏液或異味，應該立即丟掉，接觸過的器具應徹底清潔才可盛載食物。因為浸泡中的雪耳和木耳容易受「椰毒伯克霍爾德氏菌」污染，當中或產生毒素「米酵菌酸」。若毒素一旦產生，沖洗或烹煮也不能破壞其毒性，誤服後可能出現腹痛、嘔吐等，嚴重者可致肝功能異常，甚至死亡。較容易受「椰毒伯克霍爾德氏菌」污染的食物除了有浸泡的雪耳和木耳，還有濕米粉和河粉等。

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乾貨菌耳的浸泡時間不宜過長，一般不超過 2 小時，期間需換乾淨水浸泡。（尹嘉蔚攝）

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此外，煮過的菌耳應妥善存放，剩菜在烹煮後2小時內要放進4°C或以下的雪櫃儲存，以減慢細菌滋生，下次食用前，應徹底翻熱至75°C以上，及不可多次翻熱來確保食物安全，若果在雪櫃已存放超過3天的菌耳剩菜更應馬上棄掉。另外，乾製耳類食用菌容易吸潮發霉，未烹調前要置於密封的容器內及在陰涼乾燥的地方中儲存。

非膠原蛋白主要來源

坊間有說法雪耳含豐富膠原蛋白，認為有養顏作用；然而，香港營養學會指出，膠原蛋白主要在動物性食物中找到，雪耳黏稠滑溜，是烹煮時釋出水溶性纖維所致。不過，食用菇菌中含有部分的必需氨基酸，在膳食中配合維他命C攝取，在體內可製造膠原蛋白。

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在營養價值方面，白背木耳的總膳食纖維平均含量最高，能促進腸臓蠕動，有助通便；雪耳類的水溶性纖維平均含量最高，水溶性纖維有助降低血液中的膽固醇；黑木耳類較另外兩者含有更豐富的鈣、鐵，吃10克乾黑木耳（煮熟後約1碗）平均攝入 44 毫克鈣，大約有1/6 -1/8杯低脂牛奶的鈣含量（1 杯約240 毫升）。加上適量曬太陽可使皮膚製造維他命D，幫助鈣質吸收。此外，豐富維他命 C 的食物可助鐵質被身體有效吸收，但茶和咖啡等會阻礙鐵質攝取，避免在餐前、餐後2小時內飲用。