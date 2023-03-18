飲食熱話｜珍珠奶茶加什麼讓人崩潰？網友建議逾10款最地獄三色豆

揚名國際的「珍珠奶茶」（台式奶茶、珍奶），也是許多台灣人心中的國民美食，有網友以「在珍珠奶茶裡加什麼或換什麼台灣人會崩潰？」為題詢問，對此許多人指出「加三色豆是地獄食品」，也有不少人舉例令人崩潰的配料。



有台灣網友在PTT發文表示，珍珠奶茶算是台灣經典庶民食物之一，如同薄餅之於意大利，拉麵之於日本，不過他好奇詢問「在珍奶裡面加什麼或把珍奶的組成換成什麼，台灣人會崩潰啊？」、「加香菜汁（芫茜汁）變香菜珍奶可以嗎？」

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對此許多人表示加三色豆最地獄，「三色豆奶茶，嘔嘔嘔嘔嘔」、「加三色豆是什麼地獄食品」、「三色豆無誤」；也有人指出「珍奶拌飯、珍奶拉麵、珍奶握壽司」，原PO則回覆「這不是惡搞珍奶而是惡搞飯拉麵跟握壽司吧，印象中還看過珍奶披薩（薄餅）」。

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其他人則舉例，「加西米露感覺很噁」、「奶茶滷肉飯，南部人直接哭給你看」、「章魚燒丸子當珍珠」、「珍奶鹹豆漿」、「豆腐乳」、「皮蛋豆腐絞碎」、「芹菜」、「鮭魚卵（三文魚籽）」、「臭豆腐」、「沙丁魚（沙甸魚）罐頭」、「珍珠換成鮭魚卵」、「加蛋」、「納豆」、「辣椒」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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