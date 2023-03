飲食熱話｜罐頭無益白飯要戒？5種看似不健康食物1種促心血管健康

隨著時代進步,人們愈來愈注重健康,總會儘量避開不是那麼健康的食品。



有些食物雖然總給人「不健康」的印象,事實上仍然能夠提供人體必要的營養素。下列5種即屬於這類食物:

5種貌似「不健康」食物(按圖👇👇👇)

+ 9

1. 罐頭或冷凍蔬菜:

蔬菜罐頭、冷凍蔬菜便宜且保鮮期較長,但經常被貶低它的價值。過去大家總認為罐裝或冷凍蔬菜的製作過程會使它們失去營養價值,但研究發現並非如此。罐裝過程幾乎保留了所有的營養成分,包括脂溶性維他命、蛋白質、碳水化合物和脂肪等營養物質,在製作過程中都或多或少地被保留下來。不過需要注意的是,蔬菜罐頭物為了保存,可能含有比較多鈉,因此,在購買蔬菜罐頭時,請選擇低鈉的品項。

相關文章:揀急凍蔬菜貼士|冷凍蔬菜缺乏營養?煮前解凍4大誤解1情況不宜買👇👇👇

+ 11

2. 麩質:

根據Johns Hopkins Medicine的說法,麩質是1種蛋白質,存在於小麥和一些穀物中,大部分人都可以消化麩質食物,只有少數人無法。如果身體可以消化麩質,那它其實可以為身體提供很多好處!根據研究,麩質可以降低罹患第2型糖尿病的風險,還能促進心血管系統的健康。

3. 薯仔:

薯仔富含碳水化合物,並含有鉀、維他命C 、 B6、錳、鎂、磷、葉酸和纖維等多種營養素。唯一需要注意的是,大部分營養成分都在薯仔的皮上面。因此,要從薯仔中獲得多營養,請連皮一起吃下肚!

相關文章:入廚貼士|薯仔蓮藕5蔬菜削皮後易變黑 保色澤亮麗不一定浸鹽水👇👇👇

+ 5

4. 白米:

現代人都倡導少吃精緻白米,多吃糙米,這是因為營養素在漂白過程中都會流失。但Kendall Reagan營養中心指出,白米其實富含鐵和維他命B雜,可提高其營養含量。雖然糙米含有更多的纖維、鎂和其他營養物質,但仍不應該忽視白米,因為它通常是兩者中較便宜的1種。

5. 食鹽:

控制鈉鹽的攝取量對整體健康很重要,但這並不意味著應該不吃鹽。據報導,鈉 在保持神經系統和肌肉系統功能方面發揮著重要的作用。另外,雖然海鹽或粗鹽可能被認為是食鹽的良好替代品,但美國心臟協會表示,所有種類的鹽的鈉含量都相同,所以攝取哪1種類的鹽都行。要注意的是不管是吃哪種類型的鹽,鈉攝取量每天不應超過2,300毫克鈉。

資料來源:These Foods Get A Bad Rap But Are Not That Unhealthy

延伸閱讀:

頭痛可不一定都因壓力大! 網議6大「頭痛原因」1次看

太瞎!誤把酒精當生理食鹽水泡隱形眼鏡 嚴重後果曝光

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」