飲食熱話｜罐頭無益白飯要戒？5種看似不健康食物1種促心血管健康

隨著時代進步，人們愈來愈注重健康，總會儘量避開不是那麼健康的食品。



有些食物雖然總給人「不健康」的印象，事實上仍然能夠提供人體必要的營養素。下列5種即屬於這類食物：

5種貌似「不健康」食物（按圖👇👇👇）

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1. 罐頭或冷凍蔬菜：

蔬菜罐頭、冷凍蔬菜便宜且保鮮期較長，但經常被貶低它的價值。過去大家總認為罐裝或冷凍蔬菜的製作過程會使它們失去營養價值，但研究發現並非如此。罐裝過程幾乎保留了所有的營養成分，包括脂溶性維他命、蛋白質、碳水化合物和脂肪等營養物質，在製作過程中都或多或少地被保留下來。不過需要注意的是，蔬菜罐頭物為了保存，可能含有比較多鈉，因此，在購買蔬菜罐頭時，請選擇低鈉的品項。

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2. 麩質：

根據Johns Hopkins Medicine的說法，麩質是1種蛋白質，存在於小麥和一些穀物中，大部分人都可以消化麩質食物，只有少數人無法。如果身體可以消化麩質，那它其實可以為身體提供很多好處！根據研究，麩質可以降低罹患第2型糖尿病的風險，還能促進心血管系統的健康。

3. 薯仔：

薯仔富含碳水化合物，並含有鉀、維他命C 、 B6、錳、鎂、磷、葉酸和纖維等多種營養素。唯一需要注意的是，大部分營養成分都在薯仔的皮上面。因此，要從薯仔中獲得多營養，請連皮一起吃下肚！

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4. 白米：

現代人都倡導少吃精緻白米，多吃糙米，這是因為營養素在漂白過程中都會流失。但Kendall Reagan營養中心指出，白米其實富含鐵和維他命B雜，可提高其營養含量。雖然糙米含有更多的纖維、鎂和其他營養物質，但仍不應該忽視白米，因為它通常是兩者中較便宜的1種。

5. 食鹽：

控制鈉鹽的攝取量對整體健康很重要，但這並不意味著應該不吃鹽。據報導，鈉 在保持神經系統和肌肉系統功能方面發揮著重要的作用。另外，雖然海鹽或粗鹽可能被認為是食鹽的良好替代品，但美國心臟協會表示，所有種類的鹽的鈉含量都相同，所以攝取哪1種類的鹽都行。要注意的是不管是吃哪種類型的鹽，鈉攝取量每天不應超過2,300毫克鈉。

資料來源：These Foods Get A Bad Rap But Are Not That Unhealthy

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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