飲食熱話｜台式便當店咖喱總是螢光黃色？網友揭秘加一物成本便宜

咖喱是許多人喜愛的料理之一，有網友發現台灣便當店咖喱顏色幾乎都是「螢光黃」，甚至放隔夜還很容易酸掉，對此有內行人解答因為是用「薑黃粉加勾芡」，相對成本便宜，不過便當店烹煮後，室溫下放太久，則是造成不耐放的主因。



有網友在Dcard發文表示，不解為什麼便當店或自助餐的咖喱顏色是「螢光黃」，就連冷藏隔餐吃都容易酸掉，反之，自己買咖喱塊回家烹飪，顏色偏深、味道濃郁，也不容易壞掉，藉此詢問網友意見。

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許多熱心網友解答顏色「螢光黃」是因為使用「薑黃粉」，「螢光咖喱的成分應該大部分是薑黃吧，然後用太白粉水勾芡」、「臺式咖喱薑黃粉至少佔50%，加上烹調時為了炒香油也是放不少，因此色素遇上油脂泛出螢光」、「薑黃上色加勾芡無誤」；另有人推測會酸掉是因為室溫下放太久，不確定店家什麼時候煮好。

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其他人則留言，「國中（初中）小營養午餐常客」、「便當盒放一整天，回到家打開來很難洗」、「這很便宜，廉價咖喱」、「直接用咖喱粉比較省錢」；至於便當店的咖喱好不好吃，答案則見仁見智，有人表示「這超難吃，不喜歡，只喜歡咖喱塊的咖喱」，也有人認為「便當店咖喱好吃，而且馬鈴薯都切的大塊，吃起來很爽」。

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