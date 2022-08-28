珍珠奶茶｜1杯=1碗飯13粒糖4匙油！專家教8類運動助消耗3小時散步
撰文：中天快點TV
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炎炎夏日來杯冰冰涼涼的台式手搖飲品，總是會有滿滿的幸福感，但你知道普遍大家最愛點的珍珠奶茶熱量其實並不低嗎？
根據台灣營養師高敏敏Facebook貼文指出，喝完一杯珍珠奶茶後可是要散步3小時才能消耗！這樣高熱量的飲料你還敢每天來一杯嗎？營養師高敏敏從專業角度分析，帶你了解各類運動要做多久，才能消耗珍珠奶茶的熱量。
喝一杯珍珠奶茶要運動多久才能消耗？（按圖看清 👇👇👇）
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1杯珍珠奶茶=1碗飯+13粒糖+20克油
高敏敏表示以一杯700ml去冰、正常甜的珍珠奶茶為例，熱量約有658大卡、含糖量約50g，約等於一碗飯的澱粉＋13顆方糖＋20克油脂，而這樣的熱量大概要做哪些運動、運動多久才能消耗，高敏敏也幫民眾統整了這些運動可以做：
- 散步（速率4公里/小時）：3小時8分鐘
- 健走（速率6公里/小時）：2小時
- 踩單車（速率10公里/小時）：2小時45分鐘
- 游泳（速率6.3）：1小時44分鐘
- 慢跑（速率8公里/小時）：1小時20分鐘
- 爬樓梯（速率8.4）：1小時18分鐘
- 跳繩（速率8.4）：1小時18分鐘
- 快跑（速率12公里/小時）：52分鐘
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另外高敏敏補充運動除了幫助減重之外，也可以提高代謝、增肌減脂、幫助睡眠、抒發壓力、提升腦力、效率高、幫助心肺功能提升、預防三高疾病、讓皮膚變好，也提醒大家喝飲料記得注意含糖量，建議每日精製糖攝取量不要超過整天總熱量的10%，例如：若每日攝取2000大卡，添加糖的攝取就應低於200大卡，甚至最好再更低。
最後，高敏敏提醒真心為身體著想的人，多喝水當然是最棒的！但如果真的忍不住，偶爾享受還是可以的，但建議點無糖或少糖，因為奶茶如果有加珍珠其實本身就已經有甜了，希望大家都能滿足味蕾同時不怕胖，一起動起來吧！
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