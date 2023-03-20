冰菜營養｜控制血糖助防癌症3大好處　身上透明珠點原來有1大用途

冰菜，菜莖和菜葉上好像佈滿了晶瑩剔透的朝露、冰晶，煞是好看，原來它自帶功能。冰菜用來炒、灼，清爽又脆口。營養師指冰菜至少有3樣功效，營養十分豐富，



冰菜以前不易種植，被日本當作養生的高級生菜，早年更稱為蔬菜界的LV。營養師梁風琦在個人社交平台上解釋冰菜的營養功效，梁指一小株冰花大約有6-8克，當中已富含膳食纖維、肌醇（維他命B8）、β-胡蘿蔔素、維他命K、鉀。冰菜至少有3樣好處︰有助控制血糖、維持正常凝血功能、清除細胞中的自由基以預防癌症。

冰菜（網上圖片）

透明珠點調控鹽分 如何吃最好？

至於冰菜身上一點點的透明珠其實是冰菜的囊狀細胞，用途是調控冰菜中多餘的鹽分。冰菜是耐旱、耐寒、耐鹽性很高的蔬菜，是鹹性植物的一種，如同海水般鹹，難怪食冰菜時不加鹽煮，也覺得它帶點鹼味。平日用冰菜配搭烤肉、烤魚及烤菇，或炸成天婦羅也適合。冰菜入廚貼士︰冰菜怎樣煮才可保持爽脆美味？網友推介多種烹煮方式

炒菜貼士︰3 匙水燙青菜方法，適合任何青菜▼▼

+ 4

冰菜（網上圖片）

不過，一般蔬菜類，包括冰菜屬於較涼性的食物。胃寒者、孕婦的人要慎吃；另外冰菜是高鉀蔬菜，腎臟功能不好的人也不宜吃太多。

冰菜有何好處？ 助控制血糖、維持正常凝血功能、有助預防癌症。 哪些人不宜吃太多冰菜？ 胃寒者、孕婦、腎臟功能不好的人。

參考資料︰營養師梁風琦FB