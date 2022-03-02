入廚貼士｜冰菜怎樣煮才可保持爽脆美味？網友推介多種烹煮方式

台灣種植的蔬菜品項相當多，且都相當美味。有台灣網友在網上貼出一張「結晶綠色蔬菜」的照片，詢問該如何烹煮。



其他網友一看直呼是來自澎湖的「冰花」，內行人留言「超好吃的，洗洗可加點胡麻醬！單吃就脆脆稍微鹹鹹的，配牛肉也不錯」。

按圖看清網友留言👇👇👇

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有網友在Facebook社團「廚藝公社」貼出一張「結晶綠色蔬菜」的照片，他詢問，「請問這是什麼菜？阿姨送給我媽，謝謝各位大廚，什麼料理比較好？」

其他網友則解釋「澎湖冰花，很棒的口感」、「冰花，好吃」，許多網友分享烹煮做法，留言「直接吃沾點胡麻醬」、「長壽菜，生吃」、「昨天煮麵時，最後加下去水滾馬上關火，也蠻好吃的，不宜煮太久」、「當沙律吃，洗淨後沾千島醬或胡麻醬」、「涼拌就好」、「在澎湖吃過，是做成果汁」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】