防癌貼士｜提防筷子食用油2煮食陋習恐致癌！洗筷子用百潔布哪邊?

防癌貼士｜兩大生活煮食陋習可能會惹癌上身，其中一樣常常被人忽視其中的安全風險，那就是洗木、竹筷子太輕率，加上久久不換，可造成影響身體健康的隱患。



癌症位居10大死因之首，據統計平均每10分鐘可能就有1人因癌症而死亡。台灣陳炯瑜醫生指出，避免罹患癌症，定期檢查身體非常重要，才能提早發現和及時治療。平日生活中有些壞習慣也可能增加患癌的風險。

【惹癌壞習慣1】長期使用木竹筷子不換

木筷、竹筷應每3至6個月就要更換，如果習慣將木筷、竹筷以整把搓洗，其實很易讓筷子留下裂痕，污漬及油垢更易卡在裂痕中。如果沒有晾乾就收納起來，更易會滋生各種病菌、黴菌，當心惹癌上身。

洗筷子不宜整把搓洗，尤其是木筷、竹筷，很易讓筷子留下裂痕而藏污納垢。（iStock）

洗筷子貼士｜洗錯筷子惹細菌傷身 專家教正確消毒筷子每星期1次

正確洗筷子貼士

1. 不應該將整把筷子在手心來回滾動搓洗，這無法徹底洗淨污垢。

2. 任何材質都應單支清洗，使用百潔布的海綿部分來回刷淨，尤其是竹筷、木筷。如果用百潔布粗糙部分大力刷筷子，會在筷子上留下不少微細刮痕，反而更易潛伏細菌與病毒。

3. 用百潔布的海綿部份清洗筷子，便不會弄損任何材質，將筷子一根、一根仔細地擦拭，洗淨油漬和口水。

4. 筷尖有凹槽、坑紋設計，更要順著細縫清洗，加強潔淨。

5. 洗完的筷子，要先放在通風位置，待水分完全瀝乾。不宜未抹乾就放在筷子筒或乾碗機，否則擺放筷子的下方會因長期潮濕而發霉及發黑。

6. 當筷子表面出現刮痕，或有斑點狀痕跡，應避免使用。

7. 如見木筷及竹筷起毛邊，便容易滋生細菌，不應再使用，沒有出狀況的筷子也應該定期消毒，每星期要消毒一次。

按圖了解清洗、消毒筷子正確方法▼▼

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消毒筷子正確方法

1. 竹筷、木筷及不鏽鋼筷，先將筷子放入冷水鍋，然後將水煮滾，撈出筷子瀝乾。

2. 將筷子放置到通風位置吹乾，才放入筷子筒或乾碗機。

3. 竹筷、木筷就不宜放入洗碗機，此類材質容易吸水發霉，用完立即馬上清洗及瀝乾。

4. 遇上天氣潮濕，收納筷子位置要保持乾燥，避免細菌及霉菌滋生。

【惹癌壞習慣2】萬年油反複重用

食油會隨高溫改變本質，重複用「萬年油」油炸食物會產生大量的自由基，這些自由基會攻擊健康的細胞，加速人體衰老或細胞癌變。特別是燒焦了的油炸食物，致癌物的活性更強。

重複用「萬年油」油炸食物會產生大量的自由基，這些自由基會攻擊健康的細胞，加速細胞癌變。（iStock）

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參考資料︰台灣陳炯瑜醫生