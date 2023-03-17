雞翼食譜｜蝦膠釀雞翼2步輕鬆去骨 簡單1招釀蝦膠乾淨不黏手
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
蝦膠釀雞翼，沒什麼難度，最大挑戰是雞翼去骨，完整不破皮。第一次做，只為定格影片效果有趣而嘗試，做起來原來並沒想像中困難，新手一學就懂！
拍攝：潘樂文
剪接：吳梓翹
雞翼花樣多多，瑞士雞翼、可樂雞翼、鹹蛋黃雞翼、花雕雞翼、椒鹽雞翼、蝦醬雞翼....釀雞翼也有，明太子釀雞翼、芝士釀雞翼等，我們介紹了許多，今天主角是蝦膠釀雞翼，當中我還作了新嘗試，雖被眾人反對，但我還是很好奇效果如何，蝦膠釀雞翼與可樂雞翼結合，會是怎樣的化學作用？
雞翼、蝦膠、可樂的化學作用
明白反對原因：可樂帶甜，蝦膠與甜味不配。
由於釀入的是蝦膠，需要徹底煮熟，一般都會用油炸或烤焗，但我又不想，覺得熱氣又油膩，想用燜煮方式，所以選了用可樂慢慢煮，我還加了少少冰糖營造潤澤效果。若不喜歡帶甜的蝦膠釀雞翼，可以省掉可樂，像肥媽般油炸，或者不釀入蝦膠也可。
釀蝦膠一唧搞掂 乾淨方便
肥媽用手把蝦膠釀入，但新手未必能控制自如，因此我把蝦膠放進唧唧袋，或密實袋也可捲成錐形，像唧泡芙忌廉般唧進雞翼內，非常方便，乾淨俐落。
1分鐘雞翼去骨
至於最難部分雞翼去骨，其實說起來也非常簡單，一兩分鐘KＯ一隻。
按圖看去雞翼骨歩驟：
+1
雞翼有兩條骨，先在頭尾兩端的兩條骨中間剪開。剪刀插進雞翼，沿着雞骨，貼着骨的部分剪，直至兩條骨也骨肉分離。可嘗試拉出雞骨，若仍有黏着的情況再剪，直至完全拉出。
健康小貼士：
雞翼脂肪比雞髀多，每100克有脂肪16克、雞髀有12克，但雞翼的膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。宜避免煎炸燒炒等方式烹調，減少攝取油分。蝦膠相對熱量及脂肪較低，還是個不錯的蛋白質來源。蝦肉含豐富鈣質、鋅質等礦物質，營養價值高。