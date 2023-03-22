大樹菠蘿營養｜消炎護心防便秘5好處！1種人易誘發濕疹日限吃多少

大樹菠蘿味道濃烈，不是人人喜歡，就如榴槤一樣，但喜歡的人對它卻愛不釋手，甚至「以身試法」？日前旺角花園街生果檔便發生一宗大樹菠蘿盜竊案，賊人共偷去2個各重45公斤的大樹菠蘿及一些柑，檔主損失約800多元。夏季當造的大樹菠蘿已在市面陸續登場，除了味道獨特，其實它還有不少營養價值，中醫角度它更由葉到核全身是寶，但一類人慎食。



大樹菠蘿味道濃烈，不是人人都喜歡，不過它營養豐富，在中醫的角度還有止渴解煩的功效。（VCG）

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大樹菠蘿又名波羅蜜，在香港不少地方、郊野公園都有它的蹤影，不過它並非香港的原生品種。大樹菠蘿原產自印度，後來因商船的往來，輾轉將它的種子帶到香港及其他東南亞地方，才令它遍佈整個東南亞。

大樹菠蘿5大好處 防心臟病改善皮膚乾燥

雖然大樹菠蘿的味道令不少人抗拒，但它卻有不少對人體有益的營營素。按圖看大樹菠蘿的5大營養好處：

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大樹菠蘿含豐富維他命A、B2、B3、B6、葉酸等，可以改善乾眼症狀、皮膚乾燥等問題。維他命B雜更可促進腦部健康、抵抗疲勞等。當中的鈣、鐵、鎂、磷、鉀、鋅、銅、錳、硒等礦物質，不單可以維持身體微量元素的平衡，亦可保護心血管、預防心臟病等。此外，大樹菠蘿含有豐富的蛋白酶，有助消化、促進腸道蠕動，改善便秘。

身體容易發炎的人士亦可多吃大樹菠蘿，因為它含有多種抗氧化劑，有效預防炎症及慢性疾病。茹素人士亦特別適合進食大樹菠蘿，因為煮熟後，口感像牛肉、豬肉等肉類，加入素食菜式特別適合。

未熟透的大樹菠蘿，果肉口感像牛肉，所以有餐廳廚師會將大樹菠蘿入饌。（資料圖片）

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樹汁消炎、樹葉治三叉神經痛

從中醫學的角度，大樹菠蘿同樣有不少好處。中醫爸爸古鎧綸醫師表示，《本草綱目》中記載，大樹菠蘿氣味：甘、香、微酸，平，無毒，有止渴解煩，醒酒益氣的功效。此外，大樹菠蘿的核經過處理後，亦有補中益氣的功效。古鎧綸指印度對於大樹菠蘿有更深入的研究，「大樹菠蘿的樹汁對身體有消炎作用，印度人甚至利用大樹菠蘿的樹葉，加入麻油高溫精製，並用於治療三叉神經痛。」腸胃敏感的人士亦可以嘗試將大樹菠蘿果肉和樹皮煲水後飲用，可有助改善肚瀉等症狀。

按圖看大樹菠蘿由樹葉到果核各部分的功效。

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大樹菠蘿源自於印度，當地不少人都會用盡大樹菠蘿的每一個地方。（網上圖片）

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大樹菠蘿湯水甜品 止渴解煩夏日適合

大樹菠蘿味道香甜，除可當作生果進食之外，製作湯水和甜品一樣可以。古醫師表示，波羅蜜籽排骨湯和菠蘿蜜甜點味道香甜，而且有止渴解煩、醒酒益氣的功效，適宜夏天來臨前飲用。

按圖看波羅蜜籽排骨湯食譜：

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按圖看菠蘿蜜甜點食譜：

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高糖濕熱 過量進食或誘發濕疹

雖然大樹菠蘿對身體有不少好處，不過亦不宜多吃，根據食物安全中心的資料，每100克的大樹菠蘿就有84千卡路里，碳水化合物佔16.7克，相等於半碗白飯，糖份更高達16.3克，每100克就已經等於3粒方糖。古醫師指，除了高糖之外，大樹菠蘿亦是濕熱的水果，建議每次進食不多於1個飯碗大小的分量，過量進食，不單會肚瀉和食慾不振，有皮膚敏感的人甚至會誘發濕疹。

中醫爸爸古鎧綸醫師。

食譜：

波羅蜜籽排骨湯（4-5人分量）

食材：

排骨（或豬軟骨）450克

波羅蜜籽1顆

水 1.5公斤

芫茜1條

鹽適量

做法：



1. 將菠蘿蜜籽洗凈，放入鍋中加上水煮沸五分鐘，盛出晾冷。

2. 把籽的外硬皮去掉再次洗乾淨。

3. 取一湯鍋加入1.5公斤水煮滾後放入排骨，細火燉煮1.5小時。

4. 加入波羅蜜籽續煮10-15分鐘。

5. 加入切末的香菜後加鹽調味即完成。

菠蘿蜜甜點（5人份）

食材：

菠蘿蜜 285克

低糖椰奶 500克

黑糖 10湯匙

新鮮磨碎的荳蔻 1⁄3茶匙

做法：

1. 在平底鍋中，中小火加熱椰奶。

2. 將菠蘿蜜切粒。

3. 現在將菠蘿蜜丁和糖加入椰奶中。

4. 用中低火烹飪，經常攪拌直到菠蘿蜜變軟（約 40 分鐘）。

5. 在烹飪的最後五分鐘，加入荳蔻。