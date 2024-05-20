大樹菠蘿營養｜護心防便秘5好處可提升精子質量？1類人易誘發濕疹

夏季當造的大樹菠蘿已在市面陸續登場，除了味道獨特，它原來還有不少營養價值，中醫角度它更由葉到核全身是寶，但一類人慎食。



街上已見不少大樹菠蘿販售，營養豐富，中醫更指由內到外都具不同效用，但原來一大盒果肉只售$20/旺角街市。(鄒家鳳攝)

生果檔失竊案 被盜2個大樹菠蘿各重45公斤

大樹菠蘿又名波羅蜜，原產自印度，後來因商船的往來，輾轉將它的種子帶到香港及其他東南亞地方，才令它遍佈整個東南亞。大樹菠蘿味道濃烈，不是人人喜歡，就如榴槤一樣，但喜歡的人對它卻愛不釋手，甚至「以身試法」，去年旺角花園街生果檔便發生一宗大樹菠蘿盜竊案，賊人共偷去2個各重45公斤的大樹菠蘿及一些柑，檔主損失約800多元。👉👉👉花園街生果檔屢被偷大樹菠蘿 每次偷兩個 檔主：幫我問個賊點拎

大樹菠蘿味道濃烈，不是人人都喜歡，不過它營養豐富，在中醫的角度還有止渴解煩的功效。（VCG）

大樹菠蘿5大好處 防心臟病改善皮膚乾燥

大樹菠蘿的味道雖然令不少人抗拒，但在西醫角度，有不少對人體有益的營養素。按圖看大樹菠蘿的5大健康好處：

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1. 潤膚護眼：大樹菠蘿含豐富維他命A、B2、B3、B6、葉酸等，可以改善乾眼症狀、皮膚乾燥等問題。

2. 健腦抗疲勞：維他命B雜更可促進腦部健康、抵抗疲勞等。

3. 防心血管疾病：大樹菠蘿當中的鈣、鐵、鎂、磷、鉀、鋅、銅、錳、硒等礦物質，不單可以維持身體微量元素的平衡，亦可保護心血管、預防心臟病等。

4. 預防便秘：大樹菠蘿含有豐富的蛋白酶，有助消化、促進腸道蠕動，改善便秘。

5. 抗發炎：身體容易發炎的人士亦可多吃大樹菠蘿，因為它含有多種抗氧化劑，有效預防炎症及慢性疾病。

茹素人士亦特別適合進食大樹菠蘿，因為煮熟後，口感像牛肉、豬肉等肉類，加入素食菜式特別適合。

未熟透的大樹菠蘿，果肉口感像牛肉，所以有餐廳廚師會將大樹菠蘿入饌。（資料圖片）

延伸閱讀：大樹菠蘿｜防炎降血糖5大好處可替豬肉 變身六星酒店印度菜泰菜

樹汁消炎、樹葉治三叉神經痛

從中醫的角度，大樹菠蘿同樣有不少益處。中醫爸爸古鎧綸醫師表示，《本草綱目》中記載，大樹菠蘿氣味：甘、香、微酸，平，無毒，有止渴解煩，醒酒益氣的功效。此外，大樹菠蘿的核經過處理後，亦有補中益氣的作用。

古鎧綸指印度對於大樹菠蘿有更深入的研究，「大樹菠蘿的樹汁對身體有消炎作用，印度人甚至利用大樹菠蘿的樹葉，加入麻油高溫精製，並用於治療三叉神經痛。」腸胃敏感的人士亦可以嘗試將大樹菠蘿果肉和樹皮煲水後飲用，可有助改善肚瀉等症狀。

按圖看大樹菠蘿由樹葉到果核各部分的功效。

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大樹菠蘿樹汁：有消炎作用

大樹菠蘿葉：與麻油精製後可治療三叉神經痛

大樹菠蘿果肉及果皮：加水煲滾可治咳嗽及肚瀉

大樹菠蘿果肉：有助提高男性的精子活力及質量

大樹菠蘿源自於印度，當地不少人都會用盡大樹菠蘿的每一個地方。（網上圖片）

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大樹菠蘿湯水甜品 止渴解煩夏日適合

大樹菠蘿味道香甜，除可當作生果進食之外，製作湯水和甜品一樣可以。古醫師表示，波羅蜜籽排骨湯和菠蘿蜜甜點味道香甜，而且有止渴解煩、醒酒益氣的功效，適宜夏天來臨前飲用。

按圖看波羅蜜籽排骨湯食譜：

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波羅蜜籽排骨湯（4-5人分量）

材料：排骨（或豬軟骨）450克、波羅蜜籽1顆、水1.5公升、芫荽1條、鹽適量

做法：

1. 菠蘿蜜籽洗凈，放入鍋中，加水煮沸5分鐘，盛出略放涼。

2. 趁熱把籽的硬皮去掉，再次洗淨。

3. 鍋內加入1.5公升水，煮滾後放入排骨，細火燉煮1.5小時。

4. 加入波羅蜜籽續煮10-15分鐘。

5. 加入已切末的芫荽，放鹽調味即成。

按圖看菠蘿蜜甜點食譜：

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菠蘿蜜甜點（4-5人分量）

材料：菠蘿蜜285克、低糖椰奶500克、黑糖10湯匙、新鮮磨碎的荳蔻1⁄3茶匙

做法：

1. 在平底鍋中，中小火加熱椰奶。

2. 菠蘿蜜切粒。

3. 將菠蘿蜜粒和糖加入椰奶中。

4. 用中小火煲煮，其間攪拌至菠蘿蜜變軟。（約 40 分鐘）

5. 最後5分鐘，加入荳蔻，拌勻即成。

高糖濕熱 過量進食會肚瀉誘發濕疹

大樹菠蘿雖然對身體有不少好處，不過亦不宜多吃，根據食物安全中心的資料，每100克的大樹菠蘿就有84千卡路里，碳水化合物佔16.7克，相等於半碗白飯，糖分更高達16.3克，每100克就已經等於3粒方糖。古醫師指，除了高糖之外，大樹菠蘿亦是濕熱的水果，建議每次進食不多於1個飯碗大小的分量，過量進食，不單會肚瀉和食慾不振，有皮膚敏感的人甚至會誘發濕疹。