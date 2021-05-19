大樹菠蘿｜防炎降血糖5大好處可替豬肉　變身六星酒店印度菜泰菜

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-19 20:00

大樹菠蘿（Jackfruit，又稱菠羅蜜或浪卡），盛產於夏季，在7至9月當造，成熟的果肉香味強烈，未成熟的果肉可以成為植物肉原材料，質感酷似肉絲，經大廚悉心烹調可成豬肉及羊肉的替代品，例子中有印度肉丸Kofta，有別於其他素肉，以「大樹菠蘿肉」、無花果、腰果及小荳蔻製成的重量級肉丸，它帶來意想不到的驚喜及嶄新的味覺享受！雖則吃「肉」，卻比真肉少健康負擔，零膽固醇、高纖維及高抗氧，大樹菠蘿健康好處多，其中有助控制血糖。

大樹菠蘿，未成熟的果肉可以成為植物肉原材料，質感酷似肉絲。（VCG）

大樹菠蘿5 大好處 助控血糖防炎症

夏天水果當造，其中有菠蘿與大樹菠蘿，雖然兩者都叫「菠蘿」，其實毫不相干，只是名稱相近。大樹菠蘿與菠蘿毫無關係，反而跟荔枝、紅毛丹及無花果是近親，同屬真雙子葉植物薔薇目。大樹菠蘿富含營養，每杯（165克）約提供155卡路里，9成卡路里來自碳水化合物，其餘的來自蛋白質和少量的脂肪。此外，大樹菠蘿幾乎包含人體所需的每種維他命和礦物質，以及相當數量的纖維。但是，對大樹菠蘿過敏的人士便不宜食用。

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大樹菠蘿變身植物肉 入饌多國料理見驚喜

成熟的水果的甜度非常適合作甜點，或當新鮮水果食用。未成熟的水果，通常在鹹味食譜中味道最好，但需要經適度加工，優化味道及質感，它的纖維非常豐富，與肉絲一樣帶些許嚼勁。素食者和純素食者會使用未成熟的大樹菠蘿作為肉類的替代品，通過烹飪與調味料混合，模仿豬肉、牛肉及羊肉等菜餚。

印度肉丸Kofta，由大樹菠蘿植物肉製成，餡料亦包括無花果、腰果及小荳蔻，色香味令人留下深刻回憶。（尹嘉蔚攝）

素食品市場向來以歐美發展領先，亞洲肉類品牌KARANA於新加坡首推，利用天然最似肉類質感的大樹菠蘿，透過食品技術製作盡量少添加的植物肉，其中的成分包括大樹菠蘿、菜籽油、海鹽和天然香料，這有別於其他素肉品牌以大豆及小麥纖維等為原材料。香港緊接新加坡，市民同樣有機會嘗試以大樹菠蘿植物肉為題材的美味菜餚。合作餐廳包括香港瑰麗酒店（Rosewood Hotels）的印度餐廳「Chaat」、泰國餐廳「Sip Song」、素食私房菜「珺EMERALD」、西餐「Beef & Liberty」、咖啡輕食店Elephant Grounds的所有分店、中菜館「張公館」與四川麵食Hot N'Meen。

香港瑰麗酒店Chaat的大廚Manav Tuli在他的招牌菜之一Baked Samosa中使用大樹菠蘿植物肉，Manav表示他從小就吃大樹菠蘿長大，一直十分喜歡這種蔬菜，希望利用它做美味的印度特產Baked Samosa。（尹嘉蔚攝）

KARANA的聯合創辦人Blair Crichton在受訪時表示，大樹菠蘿被視為植物肉類之王，它是一種未被充分利用的資源，同時具可持續發展性和適用於多種菜色的潛力。KARANA另一名聯合創辦人Dan Riegler解釋，大樹菠蘿是一種非常高效的農作物，產量高而且用水量少，對小農戶有利，它通常以間作的方式種植，能促進生物多樣性。由於全球氣候變暖，目前已有60%的大樹菠蘿被浪費掉，希望通過生產植物肉的方式來減少浪費，同時與斯里蘭卡的小農民合作以支持經濟。

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參考資料︰Healthline