50歲婦不煙酒突心肌梗塞膽固醇超標　1原因血管加速老化5食物改善

台灣營養醫學博士劉博仁醫生在社交平台上分享，有一位50多歲的女士平日不煙不酒，卻突然有心肌梗塞，求醫發現一條冠狀動脈有9成阻塞，壞膽固醇超標。美國梅奧醫院（Mayo Clinic）建議有5類食物有助降低血管中的壞膽固醇。



50歲女不煙不酒突心肌梗塞

這位50多歲的女士有日因為胸口翳悶、左肩痛、冒冷汗，被送到急症室後即發現心肌嚴重梗塞，即場做了心導管手術。劉醫生提到後來問診時，她指自己是家庭主婦，不抽煙、不喝酒，不知為何有心臟病。醫生幫她抽血化驗，發現她的低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）將近200mg/dL，遠高於標準值130mg/dL；而高密度膽固醇（俗稱好膽固醇）只有40 mg/dL。在做頸動脈超音波時，又發現頸動脈出現硬化的斑塊，雖未致於心血管阻塞般嚴重，但可能會引發腦中風，要加強留意。

劉博仁醫生在社交平台上分享，一名50歲女子，平日不煙不酒，突然心肌梗塞（非當事人）。（photo AC）

更年期女士血管老化速度加快

劉醫生分析，該名女子雖然沒有不良生活習慣，但可能因家族史、隨年齡增長，更年期因卵巢功能退化、雌激素下降、血管老化速度加快。關注心血管健康實為重要，因為心肌梗塞、中風，慢性腎病、失智症（俗稱老人癡呆）均與血管老化有關。面臨更年期的女士，更要注意保養自己的身體。

據香港衛生署家庭健康服務資料，婦女普遍在40多歲步入更年期，而香港婦女停經的中位數約在51歲，但實際停經的年齡是因人而異。生理方面出現潮熱（由於血管擴張，胸、頸、臉會有種突襲的灼熱感，並持續幾分鐘）、多汗、頭暈、易倦、經期紊亂、陰道乾涸及骨質疏鬆症等；心理方面感易憂鬱、煩躁、情緒緊張波動、欠缺自信、記憶力衰退及難以集中精神等。

5類食物助降低壞膽固醇

更年期的女士要多留心均衡飲食，多吃蔬果及含豐富鈣質的食物︰豆類及黃豆類食品、深綠色蔬菜、魚類及奶類。另外，幫助血管健康及有助降低壞膽固醇的食物，據美國梅奧醫院（Mayo Clinic）建議，首選的食物包括以下5類︰

按圖了解助降壞膽固醇5類食物︰

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【降低壞膽固醇食物1】水溶性纖維高的食物

水溶性纖維可減少血液對膽固醇的吸收，每天建議攝入5 -10克或更多水溶性纖維，一份含燕麥片早餐約提供3-4克。

【降低壞膽固醇食物2】豐富奧米加3脂肪酸食物

奧米加3脂肪酸助降低三酯甘油酸，降低血壓和血凝塊的風險。建議每周至少吃兩份魚類，烘焗或烤魚時，避免加入不健康的牛油。

【降低壞膽固醇食物3】堅果類

改善血液中的膽固醇水平，以降低心臟病風險。

【降低壞膽固醇食物4】單元不飽和脂肪酸油脂

富含單元不飽和脂肪酸，有益於心臟健康，要注意分量，因為是高熱量食物。

【降低壞膽固醇食物5】乳清蛋白的食物

助降低總膽固醇水平和血壓。

參考資料︰台灣劉博仁醫生FB/香港衛生署家庭健康服務/美國梅奧醫院