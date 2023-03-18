去水腫貼士｜粉麵黑醋6款食物藏高鈉　利尿抗水腫多吃芹菜海帶…

水腫有時被人稱為「虛胖」、「假肥胖」，明明體重數字不高，令身體看來又肥又有點腫。有助消水腫的食物可考慮以下8款來趕走水腫。



黑醋、麵、粟米片藏高鈉

營養師常提醒不要吃太多高鈉、鹽分重的食物，營養師王敏寧曾解釋，鈉（sodium）有助保留體內的水分，維持體液平衡，平時主要從食用鹽中攝取鈉，因此日常飲食中不能吃太鹹的食物。如果針對滯留體內的水分，並想避免水腫問題，一定要留心低鈉的飲食。據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克鹽）所含的鈉分量。

即飲湯、加工肉、芝士、粉麵較多人知道含鈉較多，然而，早餐粟米片、黑醋原來也隱藏高鈉。例如100克粟米片已有400-600毫克鈉；黑醋（烏醋）雖然味道甜酸，每100克就有1500毫克鈉，如1湯匙有15克，就藏有225毫克鈉，吃8湯匙便到每日最高攝鈉（2000毫克）上限。8湯匙其實不算太多，做3-4人份的黑醋排骨、黑醋豬扒、黑醋雞可能已用了4湯匙黑醋，黑醋小番茄20粒又用了2湯匙黑醋。另加上每日會進食其他食物，凡是用黑醋做的菜式要留意食用量。

按圖了解暗藏高鈉的食物▼▼

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市面的黑醋鈉含量差異大，左邊每100毫升的鈉含量為1448毫克；右邊牌子每100毫升的鈉含量為5毫克，差異很大。（尹嘉蔚攝）

利尿抗水腫吃高鉀食物

當體內液體過多，更易積在細胞間隙而無法排除，如果用手指按壓，皮膚可能會出現凹痕，並久久無法回彈。台灣陳彥成醫生在社交平台分享，有利尿作用的食物可水以消水腫，對腎臟有益。如果吃太多「重口味」鹽分高的食物導致短暫水腫，除了多喝水來排走鈉之外，也可嘗試吃芹菜、海帶、冬瓜、紅豆、薏仁等，這些鉀質高的食物，有助於消水腫。

按圖看8種利尿食物助抗水腫▼▼

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香港食安中心建議市民「減鈉足鉀」以防高血壓，豐富鉀質食物包括大部分蔬果、豆類及堅果，但需要低鉀飲食的人士請先諮詢醫生指示。此外，烹調時多用天然香料、香草、檸檬、蒜、薑、醋和胡椒等代替鹽來調味食物。

參考資料︰自由時報/康健/台灣陳彥成醫生FB