入廚貼士｜倒油倒醬料弄污瓶身油淋淋　1招即解決油樽乾淨衛生

網友分享了如何倒出醬料、油之後，讓它們不再漏下來弄髒瓶身。一個極簡易的方法，而且大多數液體調味料也適用。

攝影︰尹嘉蔚



避免油、醬料弄污瓶身 用化妝棉/廚紙捆樽頸

豉油、油、糖漿等從瓶裡倒出來後，剩餘的好易會沿著瓶身流下，甚至滴到桌面上弄髒地方，又要額外花時間來清潔，以下的方法可以省去這些麻煩。

用廚紙捆樽頸攔截漏下來的油。

按圖看避免弄髒瓶身示範▼▼

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首先準備一張廚房紙，將它折成細長條狀，在瓶口下方，綁上折成條狀的廚房紙，只要簡單打一個結完成。倒出醬料、油之後，不小心漏下來的那些會被廚房紙攔截了。用舊了的話，換一張乾淨的廚房紙便可。如此一來，省卻了每次用完要將瓶子擦拭的額外時間，瓶身又不會被弄髒，不再油淋淋或黐𣲷𣲷。

將廚房紙替換成化妝棉也可！

先將化妝棉對折，然後用剪刀在化妝棉中心稍微剪開。將瓶口套進剪開了的地方，化妝棉停在瓶口下方。不論是豉油瓶、麻油瓶、酒瓶都可以用這個方法。嘗試過的網友也表示真的有效。