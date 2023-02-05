入廚貼士｜洗蠔仔加一種食材超潔白　解凍蠔仔正確方法保彈性飽滿

去殼的蠔仔比生蠔的尺寸細，除了做煎蠔餅，也可煮蠔仔粥、蠔仔炒滑蛋、蠔仔煎蛋、酥炸蠔仔…如果購買蠔仔後，無法一次用完，須放雪櫃急凍保存。日本冷凍食品廠分享將蠔仔解凍時多做一步，解凍後仍能保持原本的質地及飽滿感，口感不變差。



鬆化香脆的煎蠔餅、炸蠔餅，饕客必知元朗有一檔就靠蠔餅闖出名堂。台灣叫「蚵仔煎」、潮汕地區叫「海蠣煎」，實情全部都是蠔餅。用細細隻的蠔，加鴨蛋/雞蛋、麵粉/番薯粉/生粉（馬鈴薯澱粉）製成。

煎蠔餅（周詠雯攝）

清洗解凍蠔仔正確方法

若買了去殼的蠔仔自己做蠔仔菜式，如果用剩了蠔仔，可能大家會急凍保存，不過在下次解凍後，發現質地轉差，變瘦變韌。日本冷凍界業者ニチレイフーズ指生蠔仔在購買後只能保存約3日，冷凍則可保存約1個月，想蠔仔在解凍後仍保持彈性，可參考以下方法。

（周詠雯攝）

1. 用生粉/粟粉、鹽水洗淨

將蠔仔放入碗，加生粉/粟粉（每隻蠔仔約要半茶匙），輕拌至粉末消失。將水放入另一個碗，在水中加入少許鹽（參考用水500毫升、鹽15克）溶解，此份3%的鹽水的濃度與海水相近，蠔仔內的水不流失之餘，肉質也不縮水。然後，將蠔仔搬到鹽水沖洗。記者也試過用粟粉洗蠔仔，效果很好，由烏卒卒洗到白𠽌𠽌。

按圖了解更多︰

+ 14

相關文章︰【入廚貼士】提子藍莓蠔仔點洗至乾淨？一招將灰塵農藥黑泥全洗掉

2.用廚紙吸乾水

用乾淨的廚紙輕輕按壓及擦乾，因為蠔仔很嬌嫩，要溫柔對待，使其不塌。

3.先隔開冷凍

將蠔仔放在大烤盤上，每隻稍微隔開不要重疊，接著放入雪櫃急凍約1小時。

4.放入密實袋冷凍

將冷凍過的蠔仔放入密實袋中，排出全部空氣，放在雪櫃急凍保存可約1個月。

5.放入鹽水解凍

蠔仔要用多少就取多少，同樣用3%的鹽水濃度浸泡，解凍30分鐘至1小時。解凍時必須用鹽水，令蠔仔中的水分不流失，也恢復飽滿的口感。

煎蠔餅食譜

煎蠔餅食譜

+ 1

影片示範︰【煎蠔餅食譜】蛋香十足做法簡易 蠔仔怎樣清洗最乾淨？

參考資料︰ニチレイフーズ