早餐貼士｜提神早餐增肌肉飽足感　營養師3早餐建議有飯糰豆漿...

早上仍然很疲勞沒有精神，享畢早餐後仍然沒精打采，想要真提神早餐，並維持一整個早晨活力充沛，營養師建議3份有益健康的早餐。



營養師蕭瑋霖在社交平台上分享，起床的第一餐很重要，如果吃錯了容易造成飢餓感的反覆循環，愈吃愈唔飽。早餐的完美公式最好遵從有碳水化合物、蛋白質和膳食纖維。不妨參考以下3個例子︰

【提神早餐建議1】飯糰+蘋果+雞蛋

飯糰除了飯，也有點瘦肉，同樣是碳水化合物、蛋白質的組合，再多加一隻雞蛋補充更多蛋白質。而蘋果提供水溶性膳食纖維果膠，有益腸道健康。

飯糰除了飯，也有點瘦肉，是碳水化合物+蛋白質的不錯組合。（圖片︰photo AC）

【提神早餐建議2】乳酪+堅果+香蕉

選擇乳製品例如乳酪，可增加鈣攝取，又有益生菌幫助腸道維持健康，配不飽和脂肪酸豐富的堅果可增加風味，香蕉另外可提供額外的飽足感。

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【提神早餐建議3】番薯+無糖豆漿

番薯是全穀雜糧類食物，含提供能量的碳水化合物，還有膳食纖維，配植物蛋白質豐富的豆漿，可維持很強的飽足感。

掌握早餐公程式，吃齊能提供能量的碳水化合物、助肌肉生長及心情愉快的蛋白質、與及增加飽足感的膳食纖維，以穩定血糖及助腸道蠕動。

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參考資料︰營養師蕭瑋霖FB