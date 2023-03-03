早餐貼士｜6個最佳早餐習慣延緩衰老　甜奶茶喝太多小心愈飲愈老

早前有報道指一位30歲女子「未老先衰」，臉上長滿皺紋，皮膚暗啞，原因是她每日都喝至少一杯甜奶茶、珍珠奶茶。除了肌膚衰老，身體的機能也會衰老，吃對早餐也有助預防老化抗衰老。



早前新聞指一名女子只得30歲，臉上卻長滿皺紋、皮膚暗黃，肌膚狀態像是50歲，經問診後始知她每日奶茶、珍珠奶茶不離手，每天至少喝1 杯，導致體內糖分攝取太多，皮膚出現「糖化反應」提早衰老。

早前新聞指一名女子只得30歲，肌齡卻是50歲，因常喝珍珠奶茶而惹起。（圖︰photo AC）

愈飲愈老 甜飲奶茶喝太多

糖化反應令皮膚內的膠原蛋白加快流失、維持皮膚彈性的纖維脆化，以致肌膚鬆弛欠缺彈性。台灣中醫師余雅雯表示不只甜食，生冷食物及油炸食物也會令皮膚加速衰老，也可致身體更易發炎。與此同時，腸胃功能較差的人也不宜多碰以上3大類食物，防止不良飲食習慣令健康日趨轉差。香港消委會曾檢測珍珠奶茶的營養，其中以珍珠奶茶的平均熱量值最高，奶茶類含奶精或奶蓋粉，脂肪含量同樣相對地高，平均每100克熱量有66千卡，若以一杯平均重量535克來計算，便攝入卡路里353千卡，相當於一碗半白飯（260千卡/碗200克）的熱量。此外，檢測中發現一款大杯裝珍珠奶茶含糖量高達44克。

糖化反應令皮膚內的膠原蛋白加快流失，致肌膚鬆弛欠缺彈性。（非當事人）（圖︰photo AC）

老化不只在皮膚上展現，不良的飲食習慣也致整個身體機能加速衰老、衰退。想延緩衰老，應改變飲食及生活上的壞習慣，利用吃早餐的時機，選對食物也可以幫助身體變得更年輕及有活力。

延緩衰老 6個最佳早餐習慣

吃一份健康早餐十分重要，有助身體促進新陳代謝，改善心臟健康；但不建議快餐食物如漢堡包、薯餅、煙肉、腸仔等垃圾食物。最好揀富含色氨酸的全穀類，包括燕麥片、全麥穀物和奇亞籽，身體會利用色氨酸來幫助製造褪黑激素和血清素，調節睡眠及食慾；身體亦需要用色氨酸來產生維他命B3，維他命B3具有改善皮膚角質的功能。燕麥的另一個好處是可溶性纖維含量高，能飽肚又對心血管健康有益，在降低膽固醇水平上有積極的貢獻。如果不想吃熱的燕麥粥，可嘗試製作「隔夜燕麥」，享用更健康的甜食。將燕麥與希臘乳酪、水果、堅果、奇亞籽混合，放在雪櫃裡，翌日醒來吃。

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此外，煎蛋、炒蛋等加入杏仁片，不只增加香脆感，也添加了植物蛋白。單獨食杏仁也能提供蛋白質，及有助降低壞膽固醇水平。早餐多吃蛋白質食物，例如雞蛋、芝士、乳酪、豆腐或堅果等，有研究指可減少至少5%的碳水化合物，幫助身體抗衰老及強壯大腦的認知能力。最後，有豐富維他命 C的士多啤梨也值得多吃一點，有助促進膠原蛋白的形成，對健康的皮膚和骨骼十分重要。而且，士多啤梨提供天然甜味，亦減少早餐中想添加額外糖分的慾望。

參考資料︰台灣中醫師余雅雯FB/Eat This Not That/消委會