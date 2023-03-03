早餐貼士｜6個最佳早餐習慣延緩衰老　甜奶茶喝太多小心愈飲愈老

撰文：尹嘉蔚
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早前有報道指一位30歲女子「未老先衰」，臉上長滿皺紋，皮膚暗啞，原因是她每日都喝至少一杯甜奶茶、珍珠奶茶。除了肌膚衰老，身體的機能也會衰老，吃對早餐也有助預防老化抗衰老。

早前新聞指一名女子只得30歲，臉上卻長滿皺紋、皮膚暗黃，肌膚狀態像是50歲，經問診後始知她每日奶茶、珍珠奶茶不離手，每天至少喝1 杯，導致體內糖分攝取太多，皮膚出現「糖化反應」提早衰老。

早前新聞指一名女子只得30歲，肌齡卻是50歲，因常喝珍珠奶茶而惹起。（圖︰photo AC）

愈飲愈老　甜飲奶茶喝太多

糖化反應令皮膚內的膠原蛋白加快流失、維持皮膚彈性的纖維脆化，以致肌膚鬆弛欠缺彈性。台灣中醫師余雅雯表示不只甜食生冷食物油炸食物也會令皮膚加速衰老，也可致身體更易發炎。與此同時，腸胃功能較差的人也不宜多碰以上3大類食物，防止不良飲食習慣令健康日趨轉差。香港消委會曾檢測珍珠奶茶的營養，其中以珍珠奶茶的平均熱量值最高，奶茶類含奶精或奶蓋粉，脂肪含量同樣相對地高，平均每100克熱量有66千卡，若以一杯平均重量535克來計算，便攝入卡路里353千卡，相當於一碗半白飯（260千卡/碗200克）的熱量。此外，檢測中發現一款大杯裝珍珠奶茶含糖量高達44克。

糖化反應令皮膚內的膠原蛋白加快流失，致肌膚鬆弛欠缺彈性。（非當事人）（圖︰photo AC）

老化不只在皮膚上展現，不良的飲食習慣也致整個身體機能加速衰老、衰退。想延緩衰老，應改變飲食及生活上的壞習慣，利用吃早餐的時機，選對食物也可以幫助身體變得更年輕及有活力。

延緩衰老　6個最佳早餐習慣

吃一份健康早餐十分重要，有助身體促進新陳代謝，改善心臟健康；但不建議快餐食物如漢堡包、薯餅、煙肉、腸仔等垃圾食物。最好揀富含色氨酸的全穀類，包括燕麥片、全麥穀物和奇亞籽，身體會利用色氨酸來幫助製造褪黑激素和血清素，調節睡眠及食慾；身體亦需要用色氨酸來產生維他命B3，維他命B3具有改善皮膚角質的功能。燕麥的另一個好處是可溶性纖維含量高，能飽肚又對心血管健康有益，在降低膽固醇水平上有積極的貢獻。如果不想吃熱的燕麥粥，可嘗試製作「隔夜燕麥」，享用更健康的甜食。將燕麥與希臘乳酪、水果、堅果、奇亞籽混合，放在雪櫃裡，翌日醒來吃。

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此外，煎蛋、炒蛋等加入杏仁片，不只增加香脆感，也添加了植物蛋白。單獨食杏仁也能提供蛋白質，及有助降低壞膽固醇水平。早餐多吃蛋白質食物，例如雞蛋、芝士、乳酪、豆腐或堅果等，有研究指可減少至少5%的碳水化合物，幫助身體抗衰老及強壯大腦的認知能力。最後，有豐富維他命 C的士多啤梨也值得多吃一點，有助促進膠原蛋白的形成，對健康的皮膚和骨骼十分重要。而且，士多啤梨提供天然甜味，亦減少早餐中想添加額外糖分的慾望。

喝太多珍珠奶茶的害處？

糖化反應令皮膚內的膠原蛋白加快流失，肌膚鬆弛欠缺彈性…更多

如何吃早餐助延緩衰老？

選富含色氨酸的全穀類、富含纖維的隔夜燕麥、用蛋白質代替碳水化合物…更多

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參考資料︰台灣中醫師余雅雯FB/Eat This Not That/消委會

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