早餐貼士｜7旬婦清淡早餐血糖仍居高不下？　2食物糖尿患者忌常吃

一名71歲女士患糖尿病十多年，每日按時服藥、打針，還是很難控制血糖。原來她吃的早餐有礙她的健康，平淡兼平凡的早餐竟令她的血糖值居高不下。



這位老太太每日的早餐以白饅頭、白粥為主，精緻澱粉類太多，又偏好高油及高澱粉的點心；然而，吸收蛋白質嚴重不足，肌肉量又不夠，故無法控制好血糖。

台灣體重管理主診醫生蕭捷健指，患糖尿病的人不宜常吃精緻澱粉類當早餐；若常吃精緻澱粉就要多運動，增加熱量消耗，盡量多走路散步。（尹嘉蔚攝）

饅頭白粥升糖指數高

台灣體重管理主診醫生蕭捷健在社交平台上指出，早餐如常吃精緻澱粉類食物，麵包、蛋糕、粥、饅頭等，看來很平常，但由於缺乏蛋白質如雞蛋、豆漿、瘦肉之類，而一日之內的餐單同樣是缺乏蛋白質的話，會讓身體的蛋白質嚴重不足，可致肌肉流失，當肌肉量少，血糖更難控制。當糖尿病患者有胰島素阻抗，胰島素降低血糖的能力便轉差，如果高濃度血糖一直持續，便可能會破壞視網膜、腎臟等器官，有導致失明和腎衰竭的風險。

據香港糖尿聯會資料顯示，麵包及米飯類的升糖指數值可參考以下︰

麵包︰低GI (55或以下) 裸麥粒麵包｜中GI (GI 56-69) 比得包、牛角包｜高GI (70或以上) 白麵包、饅頭

米飯︰低GI (55或以下) 糙米、黑米｜中GI (GI 56-69) 紅米飯、糙米飯｜高GI (70或以上) 糯米飯、白飯

白飯、白粥同樣是白米煮成，雖然白飯的熱量比白粥高，吃白粥卻更容易讓血液中的血糖快速上升，故升糖指數較高。

白粥雖清淡，卻是高升糖指數食物。（尹嘉蔚攝）

3建議降血糖 多增蛋白質攝取

因此，飲食中要多增加蛋白質攝取，大約是每公斤（體重）x1.5-2克蛋白質，如體重45公斤，高蛋白飲食則可每日吃67.5克-90克總蛋白質。建議先吃蛋白質食物，再吃其他食物，如此一來每餐的血糖升幅會更穩定，飽足感又夠強。低糖豆漿是吸收蛋白質的的良好選擇，不過喝豆漿有5個注意事項，會令豆漿更有益健康。

了解喝豆漿的5項大忌︰

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其次，蕭醫生還提到吃早餐時要挑選優質澱粉，例如是粗糧及全穀類，這些食物的升糖指數較低，吸收速度較慢，能更好控制血糖。若常吃精緻澱粉就要多運動，增加熱量消耗，盡量多走路散步。

最後，該位老太太遵循蕭醫生建議，透過飲食及生活習慣的改變，血糖目前落在100以內，也瘦了約4公斤，接近9磅。

白飯、白粥，哪個升糖指數更高？ 白粥 早餐食白粥、饅頭有何不好？ 早餐如常吃精緻澱粉類食物，又缺乏蛋白質，會讓身體的蛋白質不足，可致肌肉流失，當肌肉量少，血糖更難控制。

參考資料︰台灣體重管理主診醫生蕭捷健FB/香港糖尿聯會